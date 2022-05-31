The Times: Российская Федерация взяла под контроль мировой рынок пшеницы

В издании уточнили, что на данный момент порядка двадцати миллионов тонн зерна не могут вывезти с Украины к местам назначения. По подсчетам специалистов, в апреле экспорт украинской пшеницы снизился на 32 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом экспорт зерна из России вырос на восемнадцать процентов, а бюджет государства получил 1,9 миллиарда долларов доходов от налогов на экспорт пшеницы.