Posted 31 мая 2022, 12:23
Published 31 мая 2022, 12:23
Modified 18 сентября 2022, 15:13
Updated 18 сентября 2022, 15:13
В издании говорится, что пшеница стала победой Российской Федерации, gazeta.ru. Имеется в виду, что зерновая культура из России заполнила дефицит, образовавшийся на мировом рынке. При этом РФ продает не только больше зерна, но и по более высокой стоимости. Поэтому вполне реальным является поручение российского лидера Владимира Путина к 2024 году на 50 процентов увеличить сельскохозяйственный экспорт государства.
В издании уточнили, что на данный момент порядка двадцати миллионов тонн зерна не могут вывезти с Украины к местам назначения. По подсчетам специалистов, в апреле экспорт украинской пшеницы снизился на 32 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом экспорт зерна из России вырос на восемнадцать процентов, а бюджет государства получил 1,9 миллиарда долларов доходов от налогов на экспорт пшеницы.
Напомним, 27 мая министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в рамках
Всероссийского зернового форума заявил, что в этом году в России ожидают рекордный урожай зерновых культур - выше прошлогоднего уровня, который приблизится к максимальному значению.