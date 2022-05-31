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Posted 31 мая 2022, 12:23

Published 31 мая 2022, 12:23

Modified 18 сентября 2022, 15:13

Updated 18 сентября 2022, 15:13

The Times: Российская Федерация взяла под контроль мировой рынок пшеницы

31 мая 2022, 12:23
Британская газета The Times пишет, что Российская Федерация сумела взять под контроль мировой рынок пшеницы.

В издании говорится, что пшеница стала победой Российской Федерации, gazeta.ru. Имеется в виду, что зерновая культура из России заполнила дефицит, образовавшийся на мировом рынке. При этом РФ продает не только больше зерна, но и по более высокой стоимости. Поэтому вполне реальным является поручение российского лидера Владимира Путина к 2024 году на 50 процентов увеличить сельскохозяйственный экспорт государства.

В издании уточнили, что на данный момент порядка двадцати миллионов тонн зерна не могут вывезти с Украины к местам назначения. По подсчетам специалистов, в апреле экспорт украинской пшеницы снизился на 32 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом экспорт зерна из России вырос на восемнадцать процентов, а бюджет государства получил 1,9 миллиарда долларов доходов от налогов на экспорт пшеницы.

Напомним, 27 мая министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в рамках

Всероссийского зернового форума заявил, что в этом году в России ожидают рекордный урожай зерновых культур - выше прошлогоднего уровня, который приблизится к максимальному значению.

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