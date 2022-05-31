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Posted 31 мая 2022, 08:05

Published 31 мая 2022, 08:05

Modified 1 октября, 13:03

Updated 1 октября, 13:03

В ЛНР педагогов украинского языка переучат на учителей русского

В ЛНР педагогов украинского языка переучат на учителей русского

31 мая 2022, 08:05
Фото: 1MI
Учителя, которые вели уроки украинского языка и литературы, с освобожденных территорий Луганской Народной республики пройдут переподготовку в Луганске, пишет Луганский Информационный Центр со ссылкой на первого заместителя министра образования и науки республики Ольгу Долженко.

Курсы по переподготовке будут проходить на базе Луганского государственного педагогического университета. Они начнутся уже с 6 июня и завершатся 21 ноября.

К началу учебного года в республике данные курсы должны пройти около 300 педагогов, отметила Долженко. Причем она отметила, что преподавать украинский язык в школах также будут, но «его же мало». Поэтому пока есть возможность нужно пройти переобучение, сообщила она.

Пока заявки подали только 64 учителя. Им выделят места в общежитиях, где они будут проживать бесплатно, а также выдадут соответствующие сертификаты после прохождения курсов.

Ранее стало известно, что пять человек, в том числе один ребенок, погибли в результате обстрела центра Донецка. ВСУ выбрали в качестве целей две школы в столице республики.

#Анна Смирнова#Общество#Новости
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