В ЛНР педагогов украинского языка переучат на учителей русского

Posted 31 мая 2022, 08:05
Published 31 мая 2022, 08:05
Modified 1 октября, 13:03
Updated 1 октября, 13:03
Курсы по переподготовке будут проходить на базе Луганского государственного педагогического университета. Они начнутся уже с 6 июня и завершатся 21 ноября.
К началу учебного года в республике данные курсы должны пройти около 300 педагогов, отметила Долженко. Причем она отметила, что преподавать украинский язык в школах также будут, но «его же мало». Поэтому пока есть возможность нужно пройти переобучение, сообщила она.
Пока заявки подали только 64 учителя. Им выделят места в общежитиях, где они будут проживать бесплатно, а также выдадут соответствующие сертификаты после прохождения курсов.
Ранее стало известно, что пять человек, в том числе один ребенок, погибли в результате обстрела центра Донецка. ВСУ выбрали в качестве целей две школы в столице республики.
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