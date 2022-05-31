В Ростовской области на ремонт участка М-4 «Дон» к Миллерово потратят 1,4 млрд рублей

Заказчиком выступило ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград федерального дорожного агентства», который ищет подрядчика, готового провести ремонт на участке автодороги А-270 федеральной трассы М-4 «Дон» — Новошахтинск — граница с Украиной на участке между 902 и 907,7 километрами. Начальная стоимость работ составила более 1,4 миллиарда рублей.
Согласно данным закупки заказчик ищет исполнителя, готового не только заменить дорожное покрытие трассы, но также установить барьерные ограждения, трансформаторные подстанции для обслуживания систем освещения дорог, и провести многие другие виды дорожного ремонта и благоустройства.
Прием заявок на участие в конкурсе будет закончен 14 июня, а победителя объявят спустя три дня. Согласно контракту работы необходимо закончить к 15 октября 2024 года.