В Ростовской области на ремонт участка М-4 «Дон» к Миллерово потратят 1,4 млрд рублей

В Ростовской области на ремонт 5,7 километра трассы М-4 «Дон» по направлению к Миллерово потратят более 1,4 миллиарда рублей, данные об этом появились на портале закупок.

Заказчиком выступило ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград федерального дорожного агентства», который ищет подрядчика, готового провести ремонт на участке автодороги А-270 федеральной трассы М-4 «Дон» — Новошахтинск — граница с Украиной на участке между 902 и 907,7 километрами. Начальная стоимость работ составила более 1,4 миллиарда рублей. Согласно данным закупки заказчик ищет исполнителя, готового не только заменить дорожное покрытие трассы, но также установить барьерные ограждения, трансформаторные подстанции для обслуживания систем освещения дорог, и провести многие другие виды дорожного ремонта и благоустройства. Прием заявок на участие в конкурсе будет закончен 14 июня, а победителя объявят спустя три дня. Согласно контракту работы необходимо закончить к 15 октября 2024 года. Ранее Ростовская область получила два миллиарда рублей на ремонт дорог. Материалы по теме Рабочие досрочно закончили ремонт шести дорог Ростовской области к 29 апреля Власти Ростова объяснили, почему не закончили ремонт дороги у станции «Темерник» В Ростове ямочный ремонт завершен на 70% дорог