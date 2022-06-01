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Ростовский ветеринар рассказала, как защитить домашних питомцев от укуса клещей

1 июня 19:40
Фото: fxquadro/freepik.com
Укусы клещей вызывают опасные заболевания, как у человека, так и у животных. Домашних питомцев надо регулярно обрабатывать от укуса кровососущих. В идеале — осматривать после каждой прогулки, сообщает RostovGazeta ростовский ветеринар Марина Гребенева.

Несмотря на обработку донских территорий от клещей, в этом году кровососущих паразитов в Ростове и области оказалось аномально много. В Ростовской области зафиксировали второй случай смерти человека от укуса клеща. В целом, от укусов кровососущих пострадали более полутора тысяч жителей Ростовской области, в основном, в крупных городах — Ростов, Таганрог, Шахты.

По наблюдениям ветеринаров, случаи бабезиоза — болезни, вызванной укусом клеща, в этом сезоне увеличились и у домашних питомцев. Особенно опасен укус клеща для собак.

«Тяжелое заболевание развивается молниеносно. Важно вовремя отреагировать на первые симптомы. При повышении температуры до 40 градусов, вялость и апатию, отказ от еды, домашнего питомца следует показать ветеринару», — отмечает Марина Гребенева.

Фото: gpointstudio/freepik.com

По словам ветеринара, в теплое время года в регионе домашних животных надо особенно тщательно защищать от клещей. Выбор препаратов для этих целей весьма широк — капли, спреи, ошейники или таблетки, которые продаются в любом зоомагазине.

«Пропускать срок обработки недопустимо. Нужна строгая регулярность, ведь речь идет о защите жизни питомца. Но следует понимать, что несмотря на защиту, 100% гарантии от укуса клеща не может дать ни одно средство. Поэтому хороший хозяин после каждой прогулки должен осматривать четвероногого друга на наличие кровососущих насекомых», — говорит Марина Гребенева.

Ранее RostovGazeta сообщала, что у клещей Ростовской области обнаружили ДНК возбудителя коксиеллеза, известного под названием «лихорадка Ку».

#Новости#Дарья Демидова#Общество
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