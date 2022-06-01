Несмотря на обработку донских территорий от клещей, в этом году кровососущих паразитов в Ростове и области оказалось аномально много. В Ростовской области зафиксировали второй случай смерти человека от укуса клеща. В целом, от укусов кровососущих пострадали более полутора тысяч жителей Ростовской области, в основном, в крупных городах — Ростов, Таганрог, Шахты.