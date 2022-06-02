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Posted 2 июня 2022, 07:51

Published 2 июня 2022, 07:51

Modified 1 октября, 13:18

Updated 1 октября, 13:18

В Ростове сорваны сроки строительства парка Первая миля вдоль реки Темерник

2 июня 2022, 07:51
В Ростове-на-Дону не удалось вовремя завершить работы по созданию парка вдоль реки Темерник.

Реализация проекта началась еще в 2020 году в рамках программы по формированию комфортной городской среды. Победителем стала компания «ИнжСтройКонтроль» из Северной Осетии, согласившись провести работы за 116 миллионов.

Однако после подписания контракта начали возникать проблемы, в том числе из-за найденных недочетов. Объект обещали сдать в октябре 2021 года, но этого не произошло.

Администрация Ростова рассказала изданию Donnews, что выступающий заказчиком зоопарк расторг контракт с подрядчиком. Но компания обратилась в суд с требованием взыскать стоимость выполненных работ на сумму 40,5 миллиона рублей.

Следующее заседание состоится 3 июня, а пока строительная компания просит запретить проводить какие-либо работы на вышеуказанной территории. Власти заявили изданию, что им пришлось вернуть в федеральный бюджет 28 миллионов рубле неосвоенных средств.

«Власти обещают, что работы по созданию парка будут завершены. Текущая плановая дата — сентябрь 2022 года», — говорится в публикации.

Следующее заседание состоится 3 июня.

Ранее подрядчик в Ростовской области сорвал сроки ремонта детской школы искусств.

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