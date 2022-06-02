В Ростове сорваны сроки строительства парка Первая миля вдоль реки Темерник

Posted 2 июня 2022, 07:51
Published 2 июня 2022, 07:51
Modified 1 октября, 13:18
Updated 1 октября, 13:18
Реализация проекта началась еще в 2020 году в рамках программы по формированию комфортной городской среды. Победителем стала компания «ИнжСтройКонтроль» из Северной Осетии, согласившись провести работы за 116 миллионов.
Однако после подписания контракта начали возникать проблемы, в том числе из-за найденных недочетов. Объект обещали сдать в октябре 2021 года, но этого не произошло.
Администрация Ростова рассказала изданию Donnews, что выступающий заказчиком зоопарк расторг контракт с подрядчиком. Но компания обратилась в суд с требованием взыскать стоимость выполненных работ на сумму 40,5 миллиона рублей.
Следующее заседание состоится 3 июня, а пока строительная компания просит запретить проводить какие-либо работы на вышеуказанной территории. Власти заявили изданию, что им пришлось вернуть в федеральный бюджет 28 миллионов рубле неосвоенных средств.
«Власти обещают, что работы по созданию парка будут завершены. Текущая плановая дата — сентябрь 2022 года», — говорится в публикации.
Следующее заседание состоится 3 июня.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]