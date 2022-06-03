Депутат Милонов раскритиковал Ростов-на-Дону за «крокодильи» дома и человейники

Posted 3 июня 2022, 09:35
Published 3 июня 2022, 09:35
Modified 1 октября, 14:40
Updated 1 октября, 14:40
Парламентарий прокомментировал рейтинг лучших для молодежи городов России, составленный аналитиками сайта Работа.ру. Милонов заявил, что молодые люди предпочитают жить в мегаполисах с комфортной инфраструктурой, большим количеством рабочих мест и досуга. По мнению депутата, это знак того, что небольшим городам нужно повышать уровень жизни, сохранять самобытность, чтобы избежать оттока молодежи.
Лучшим городом для молодежи Милонов назвал Калининград. Ростов же попал в антирейтинг парламентария. В частности, он не оценил современную городскую застройку, назвав ростовские здания «крокодилами» и «человейниками».
Он отметил, что антирейтинг могли возглавить города с высоким уровнем алкоголизации населения и плохой архитектурой. «Ростов-на-Дону сам по себе красивый, замечательный, мне он нравится, но архитектура современных зданий — ужасная. Кто вообще архитектор? Кто согласовывает этих крокодилов, которых они строят. Конечно, молодежь не будет любить те города, в которых строят плохие некрасивые дома, где будут строить человейники», — заявил Милонов.
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