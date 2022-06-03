Депутат Милонов раскритиковал Ростов-на-Дону за «крокодильи» дома и человейники

Он отметил, что антирейтинг могли возглавить города с высоким уровнем алкоголизации населения и плохой архитектурой. «Ростов-на-Дону сам по себе красивый, замечательный, мне он нравится, но архитектура современных зданий — ужасная. Кто вообще архитектор? Кто согласовывает этих крокодилов, которых они строят. Конечно, молодежь не будет любить те города, в которых строят плохие некрасивые дома, где будут строить человейники», — заявил Милонов.