Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил создать макрорегион Донбасс

Posted 3 июня 2022, 14:18
Published 3 июня 2022, 14:18
Modified 11 сентября 2022, 09:26
Updated 11 сентября 2022, 09:26
Губернатор Ростовской области вынес на обсуждение вопрос создания макрорегиона Донбасс, который будет способствовать развитию отношений между ЛДНР и субъектами Российской Федерации.
Василий Голубев упомянул, что 11 лет назад был создан еврорегион Донбасс, связавший Ростовскую и Воронежскую область с Донецкой и Луганской областями Украины до объявления независимости обеих Республик. В тот момент его целью было развитие сотрудничества между регионами дружественных стран в социальных и экономических вопросах. Однако годы спустя деятельность еврорегиона была прекращена. Сейчас на обсуждение вынесен вопрос о создании новой зоны связи между регионами в целях совместной работы и решения общих социально-экономических задач.