Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил создать макрорегион Донбасс

Василий Голубев упомянул, что 11 лет назад был создан еврорегион Донбасс, связавший Ростовскую и Воронежскую область с Донецкой и Луганской областями Украины до объявления независимости обеих Республик. В тот момент его целью было развитие сотрудничества между регионами дружественных стран в социальных и экономических вопросах. Однако годы спустя деятельность еврорегиона была прекращена. Сейчас на обсуждение вынесен вопрос о создании новой зоны связи между регионами в целях совместной работы и решения общих социально-экономических задач.