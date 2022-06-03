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Posted 3 июня 2022, 14:18

Published 3 июня 2022, 14:18

Modified 11 сентября 2022, 09:26

Updated 11 сентября 2022, 09:26

Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил создать макрорегион Донбасс

3 июня 2022, 14:18
Сюжет
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Глава правительства Ростовской области Василий Голубев уверен, что создание макрорегиона Донбасс станет основой сотрудничества ЛДНР с субъектами России, подробностями поделился портал «РИА Новости».

Губернатор Ростовской области вынес на обсуждение вопрос создания макрорегиона Донбасс, который будет способствовать развитию отношений между ЛДНР и субъектами Российской Федерации.

Василий Голубев упомянул, что 11 лет назад был создан еврорегион Донбасс, связавший Ростовскую и Воронежскую область с Донецкой и Луганской областями Украины до объявления независимости обеих Республик. В тот момент его целью было развитие сотрудничества между регионами дружественных стран в социальных и экономических вопросах. Однако годы спустя деятельность еврорегиона была прекращена. Сейчас на обсуждение вынесен вопрос о создании новой зоны связи между регионами в целях совместной работы и решения общих социально-экономических задач.

Ранее Ростовская область объявила о своей готовности обучать специалистов для ЛДНР.

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