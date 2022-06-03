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РЖД в Ростовской области наказали за неубранные сорняки

3 июня 12:06
Фото: donland.ru
226 дел об административной ответственности за непокос травы возбудили в Ростовской области с начала года, сообщает правительство региона.

Больше всего штрафов выписано в Ростове-на-Дону, Шахтах, Волгодонске и Гуково. Протоколы составляются не только на физических лиц, но и на юридических, среди которых ООО "Агроторг", АО "Донэнерго", ОАО "РЖД" уже привлечены к ответственности.

Власти призывают граждан заранее озаботиться покосом сорной растительности, не доводя сорняки до массового разрастания.

Напомним, что штрафы за нескошенные сорняки составляет для физических лиц сумму в размере от 300 до 3000 рублей, для должностных лиц – от 8000 до 30000 рублей, а для юридических лиц – от 25000 до 70000 рублей.

Ранее дачников обещали не штрафовать за растущие на их участках одуванчики.

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