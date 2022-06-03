РЖД в Ростовской области наказали за неубранные сорняки

Больше всего штрафов выписано в Ростове-на-Дону, Шахтах, Волгодонске и Гуково. Протоколы составляются не только на физических лиц, но и на юридических, среди которых ООО "Агроторг", АО "Донэнерго", ОАО "РЖД" уже привлечены к ответственности.