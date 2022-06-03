Страшное заболевание обнаружили у 15 тыс коров в Ростовской области

Posted 3 июня 2022, 06:31
Published 3 июня 2022, 06:31
Modified 1 октября, 13:07
Updated 1 октября, 13:07
На нем выступил глава Минсельхоза региона Константин Рачаловский и рассказал, что ранее лейкоз не считался опасным заболеванием. Но сейчас исследования показывают, что оно несет угрозу здоровью человека.
Болезнь не передается людям, однако ослабление иммунитета животного делает его молоко потенциально опасным. Накопленные в организме коровы патогенны могут привести к развитию онкологии.
Болезнь не лечится и коров убивают, компенсация за каждую составляет 15 тысяч рублей. Участники встречи отметили, что этого недостаточно.
При этом многие животноводы не понимают, почему нужно убивать животных. Дело в том, что симптомы могут не проявляться несколько лет.
Ранее стало известно, что коровий лейкоз помешал росту производства молока в Ростовской области в 2021 году.