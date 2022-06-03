Вдоль набережной по Дону в Ростове растеклась масляная пленка

«В прошлом году я был свидетелем, как судно, стоящее на рейде, сбрасывало в Дон балластные воды. И вся эта грязная жижа поплыла по течению, — говорит Евгений Аведов. — Нередко владельцы судов договариваются с бункеровщиками. Те дают документы, что балластные воды приняты. И всех это устраивает. Суда платят небольшую сумму, бункеровщики получают небольшой доход за бездействие. А основная масса отходов идет в реку. Это нарушение подтверждают сами моряки. Но они не хотят выступать публично, боясь потерять работу».