Вдоль набережной по Дону в Ростове растеклась масляная пленка

Posted 3 июня 2022, 17:30
Published 3 июня 2022, 17:30
Modified 18 сентября 2022, 15:16
Updated 18 сентября 2022, 15:16
Напомним, что сегодня в профильном сообществе Ростова в соцсети появилось видео очевидца, на котором заметно, как вдоль набережной река затянулась маслянистой пленкой. Сотрудники местных учреждений отмечают, что масляная пленка, переливающаяся всеми цветами радуги, не исчезает уже второй день.
«Загрязнению реки Дон способствуют несколько факторов. Первая - заключается в отсутствии контроля за ливневыми стоками. Некоторые ростовские предприятия, у которых есть очистные сооружения, снижая свои расходы, грешат тем, что сливают отходы в ливневые стоки мимо своих очистных сооружений. А на некоторых предприятиях очистные сооружения и вовсе отсутствуют. Все эти организации известны экологам, но я не буду называть их», — отмечает Евгений Аведов.
Еще одной проблемой, по его словам, является сброс судами в реку так называемых «серых» вод.
«В прошлом году я был свидетелем, как судно, стоящее на рейде, сбрасывало в Дон балластные воды. И вся эта грязная жижа поплыла по течению, — говорит Евгений Аведов. — Нередко владельцы судов договариваются с бункеровщиками. Те дают документы, что балластные воды приняты. И всех это устраивает. Суда платят небольшую сумму, бункеровщики получают небольшой доход за бездействие. А основная масса отходов идет в реку. Это нарушение подтверждают сами моряки. Но они не хотят выступать публично, боясь потерять работу».
Ранее RostovGazeta сообщала, как интенсивное судоходство оказывает негативное влияние на все элементы экосистемы Дона.