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Президент Украины призвал города США отказаться от связей с городами-побратимами в РФ

4 июня 17:41
Фото: kremlin.ru
Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на разрыве связей американских городов со своими российскими побратимами, данные об этом появились на портале «Новые Известия».

Владимир Зеленский призвал американских мэров отказаться от связей с российскими городами-побратимами, по его мнению эта связь позволяет российским политикам утверждать, что они не изолированы от остального мира. Зеленский аргументировал свою точку зрения тем, что сотрудничество между городами не несет никакой пользы.

В издании напомнили, что в настоящий момент с американскими городами сохранились связи у Москвы, Екатеринбурга, Владивостока и других городов, включая Ростов-на-Дону. Что касается донской столицы, согласно открытым источникам его американским побратимом с 1991 года является город Мобил в штате Алабама. Также сообщается, что пока о приостановке побратимских отношений заявил только Чикаго, а Сан-Хосе решил сохранить свои дипломатические отношения с Екатеринбургом.

Напомним, в конце апреля в список городов-побратимов Ростова захотели войти Лусака и Цзинань.

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#Новости#Анастасия Тихая#Политика
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