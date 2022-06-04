Президент Украины призвал города США отказаться от связей с городами-побратимами в РФ

В издании напомнили, что в настоящий момент с американскими городами сохранились связи у Москвы, Екатеринбурга, Владивостока и других городов, включая Ростов-на-Дону. Что касается донской столицы, согласно открытым источникам его американским побратимом с 1991 года является город Мобил в штате Алабама. Также сообщается, что пока о приостановке побратимских отношений заявил только Чикаго, а Сан-Хосе решил сохранить свои дипломатические отношения с Екатеринбургом.