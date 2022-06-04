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Posted 4 июня 2022, 05:15

Published 4 июня 2022, 05:15

Modified 11 сентября 2022, 16:14

Updated 11 сентября 2022, 16:14

Тысячи жителей в Ростове-на-Дону останутся без света днем с 6 до 12 июня

4 июня 2022, 05:15
В Ростове-на-Дону с 6 по 12 июня будут проводить отключения электричества из-за ремонтных работ на оборудовании, сообщили в Донэнерго.

В понедельник, 6 июня, света не будет на улицах 6-я линия, 2-я линия, 4-я линия, Мурлычёва, 1-я Майская, Добровольского, Королева, Ульяновская, Донская. Это коснется улиц Песчаная, КИМа, Писательская, переулков Гродненский, Майкопский, Кумский.

Во вторник электричество выключат по улицам Ленина, Погодина, Амбулаторная, переулкам Декабристов, Новосибирский, Маратовский, Осовиахимовский, Поповского, Рабочий и Самошкина. Это затронет улицы Амбулаторная, Гастелло, переулки Глиссерный, Гудермесский, Ермака, Житомирский, Народный, ОГПУ.

В среду ограничения введут на улицах Белореченская, Достоевского, КИМа, Песчаная, Писательская. В четверг обесточат улицы Дальневосточная, Достоевского, Некрасовская, Писательская, Республиканская, Скачкова.

В пятницу без света останутся улицы Большая Садовая, Чехова, Станиславского.

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