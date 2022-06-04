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Posted 4 июня 2022, 10:16

Published 4 июня 2022, 10:16

Modified 1 октября, 14:53

Updated 1 октября, 14:53

Украинские войска убили пенсионерку и уничтожили машину скорой в Донецке

4 июня 2022, 10:16
Украина в очередной раз обстреляла Донецк, из-за чего погибла пожилая женщина, сообщает штаб терробороны ДНР.

Украинские боевики обстреляли Петровский район города. Артиллерийский удар по улице Углегорской унес жизнь пожилой женщины.

Известно, что погибшей было 78 лет. По некоторым данным, обстрел вели с позиции в Красногоровке.

Кроме того, пострадали еще два человека и был уничтожен автомобиль скорой помощи. Это произошло на улице Куйбышева.

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