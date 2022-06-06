rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 июня 2022, 14:29

Published 6 июня 2022, 14:29

Modified 18 сентября 2022, 15:16

Updated 18 сентября 2022, 15:16

Госэкспертиза одобрила строительство изолятора для заключенных в Ростове на Западном

Госэкспертиза одобрила строительство изолятора для заключенных в Ростове на Западном

6 июня 2022, 14:29
Фото: 1MI.
ГИС ЕРГЗ выдала положительное заключение на возведении изолятора в Советском районе Ростова, данные появились в картотеке экспертных заключений.

Согласно данным портала Госэкспертизы ГУ МВД по Ростовской области выступило и заказчиком, и застройщиком проекта ИВС и объектов конвойной службы полиции. Новое здание должно появиться на улице Доватора, 142Д на Западном жилом массиве.

Ведомство получило положительное заключение в субботу, 4 июня. Сообщается, что проектную документацию подготовили ООО «Югспецстрой» и «Крымэлектромонтажсервис».

Напомним, что аукцион по поиску подрядчика строительства ИВС на Западном в МВД в 2021 году проводили пять раз. Максимальная стоимость контракта тогда составляла 604 миллиона рублей. Однако подрядчика так и не нашли.

Ранее в Ростове стало известно о планах застройки Нахичевани — там появятся несколько новых частных домов, многоэтажка с детским садом и медцентр.

Материалы по теме
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области построят восемь электрозаправок в 2022 годуВ Вологодской области при поддержке РЭО будут построены новые объекты обращения с ТКОНа месте снесенных зданий на Семашко в Ростове построят музей и парк с фонтаном
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика