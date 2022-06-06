Госэкспертиза одобрила строительство изолятора для заключенных в Ростове на Западном

Posted 6 июня 2022, 14:29
Published 6 июня 2022, 14:29
Modified 18 сентября 2022, 15:16
Updated 18 сентября 2022, 15:16
Согласно данным портала Госэкспертизы ГУ МВД по Ростовской области выступило и заказчиком, и застройщиком проекта ИВС и объектов конвойной службы полиции. Новое здание должно появиться на улице Доватора, 142Д на Западном жилом массиве.
Ведомство получило положительное заключение в субботу, 4 июня. Сообщается, что проектную документацию подготовили ООО «Югспецстрой» и «Крымэлектромонтажсервис».
Напомним, что аукцион по поиску подрядчика строительства ИВС на Западном в МВД в 2021 году проводили пять раз. Максимальная стоимость контракта тогда составляла 604 миллиона рублей. Однако подрядчика так и не нашли.
Ранее в Ростове стало известно о планах застройки Нахичевани — там появятся несколько новых частных домов, многоэтажка с детским садом и медцентр.