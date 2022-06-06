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Мастер из Подмосковья создал макет первого русского военного корабля «Орел»

6 июня 15:00
Фото: фрагмент видео
Умелец из подмосковного города Луховицы Виктор Пивоваров решил создать макет первого русского военного корабля «Орел» к 350-летию Петра I и мероприятию, которое состоится 11 июня в селе Дединово. Макет создавался около четырех месяцев.

Автор данной работы отметил, что создание макета давалась ему нелегко, и некоторые детали пришлось переделывать по нескольку раз. Как сообщает 360tv.ru, последний раз мастер создавал корабль 5-6 лет назад, поэтому многие навыки были утеряны. Пивоваров отметил, что челны он делает уже 50 лет и досконально знает, как с ними работать. А при создании корабля многому приходилось учиться заново.

Умелец заявил, что необходимо «уловить и понять форму корабля», тогда дальнейшая работа идет намного быстрее и результативнее.

Он рассказал, что на этапе создания челна и монтажа бревен трудиться намного тяжелее, а на этапе чистовой, заключительной работы появляется настроение доделать макет как можно скорее и хочется работать без перерыва.

Так как чертежи «Орла» не сохранились до наших дней, мастеру пришлось доводить до ума созданную им конструкцию самостоятельно. Огромную помощь в воспроизведении старинного дизайна оказали специалисты, которые передали Пивоварову изображения голландских кораблей XVII века.

В селе Дединово первая государственная судостроительная верфь была сформирована в 1667 году согласно указу царя Алексея Михайловича Романова. Год спустя в плавание отправился первый русский военный корабль «Орел».

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