Мастер из Подмосковья создал макет первого русского военного корабля «Орел»

Автор данной работы отметил, что создание макета давалась ему нелегко, и некоторые детали пришлось переделывать по нескольку раз. Как сообщает 360tv.ru, последний раз мастер создавал корабль 5-6 лет назад, поэтому многие навыки были утеряны. Пивоваров отметил, что челны он делает уже 50 лет и досконально знает, как с ними работать. А при создании корабля многому приходилось учиться заново.
Умелец заявил, что необходимо «уловить и понять форму корабля», тогда дальнейшая работа идет намного быстрее и результативнее.
Он рассказал, что на этапе создания челна и монтажа бревен трудиться намного тяжелее, а на этапе чистовой, заключительной работы появляется настроение доделать макет как можно скорее и хочется работать без перерыва.
Так как чертежи «Орла» не сохранились до наших дней, мастеру пришлось доводить до ума созданную им конструкцию самостоятельно. Огромную помощь в воспроизведении старинного дизайна оказали специалисты, которые передали Пивоварову изображения голландских кораблей XVII века.
В селе Дединово первая государственная судостроительная верфь была сформирована в 1667 году согласно указу царя Алексея Михайловича Романова. Год спустя в плавание отправился первый русский военный корабль «Орел».