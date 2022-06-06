Мастер из Подмосковья создал макет первого русского военного корабля «Орел»

Автор данной работы отметил, что создание макета давалась ему нелегко, и некоторые детали пришлось переделывать по нескольку раз. Как сообщает 360tv.ru, последний раз мастер создавал корабль 5-6 лет назад, поэтому многие навыки были утеряны. Пивоваров отметил, что челны он делает уже 50 лет и досконально знает, как с ними работать. А при создании корабля многому приходилось учиться заново.