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Posted 6 июня 2022, 15:31

Published 6 июня 2022, 15:31

Modified 18 сентября 2022, 15:16

Updated 18 сентября 2022, 15:16

Ученика спецшколы заподозрили в изнасиловании 12-летней девочки в Ростовской области

6 июня 2022, 15:31
В Новочеркасске подросток стал фигурантом уголовного дела за изнасилование девочки, пишет Lenta.

По информации издания, 2 июня 16-летний ученик спецшколы встретил 12-летнюю девочку и напал на нее. После этого он ее изнасиловал.

«Заявление в полицию написала мать пострадавшей, после чего возбудили уголовные дела. Само нападение произошло в Новочеркасске в вечернее время», — говорится в публикации.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления. О состоянии пострадавшей информации нет.

Ранее жителя в донского региона арестовали за надругательство над девятилетней девочкой.

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