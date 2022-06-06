Ученика спецшколы заподозрили в изнасиловании 12-летней девочки в Ростовской области

Posted 6 июня 2022, 15:31
Published 6 июня 2022, 15:31
Modified 18 сентября 2022, 15:16
Updated 18 сентября 2022, 15:16
По информации издания, 2 июня 16-летний ученик спецшколы встретил 12-летнюю девочку и напал на нее. После этого он ее изнасиловал.
«Заявление в полицию написала мать пострадавшей, после чего возбудили уголовные дела. Само нападение произошло в Новочеркасске в вечернее время», — говорится в публикации.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления. О состоянии пострадавшей информации нет.