Бизнесмен Забелин рассказал, как выбрать постельное белье

Posted 8 июня 2022,, 18:07
Published 8 июня 2022,, 18:07
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Первое. Выбирайте 100% хлопок. Смесовые ткани демонстрируют плохую гигроскопичность.
Второе. Учитывайте метод окраски. Пигментированные ткани быстро тускнеют и оставляют следы на коже. Ткани, окрашенные реактивным методом, более устойчивы к стиркам и эксплуатации. Для проверки качества окрашивания потрите ткань ватной палочкой, смоченной в воде.
Третье. Изучайте информацию о плотности белья, указанную на упаковке. Идеальным бельем можно считать сатиновое с плотностью 135-140 г на кв. м. За ним следуют бязь (120 г на кв. м), поплин (115 г на кв. м).
Четвертое. Выбирайте белье известных производителей, имеющих хорошие рекомендации.