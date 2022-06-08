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Posted 8 июня 2022,, 18:07

Published 8 июня 2022,, 18:07

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Бизнесмен Забелин рассказал, как выбрать постельное белье

8 июня 2022, 18:07
Как выбрать качественное постельное белье, чтобы не пожалеть о покупке? Руководитель фабрики по производству постельного белья Михаил Забелин делится лайфхаками.

Эти секреты обсуждались на портале news.ru.

Первое. Выбирайте 100% хлопок. Смесовые ткани демонстрируют плохую гигроскопичность.

Второе. Учитывайте метод окраски. Пигментированные ткани быстро тускнеют и оставляют следы на коже. Ткани, окрашенные реактивным методом, более устойчивы к стиркам и эксплуатации. Для проверки качества окрашивания потрите ткань ватной палочкой, смоченной в воде.

Третье. Изучайте информацию о плотности белья, указанную на упаковке. Идеальным бельем можно считать сатиновое с плотностью 135-140 г на кв. м. За ним следуют бязь (120 г на кв. м), поплин (115 г на кв. м).

Четвертое. Выбирайте белье известных производителей, имеющих хорошие рекомендации.

#Общество#Новости
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