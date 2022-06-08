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Posted 8 июня 2022, 13:20

Published 8 июня 2022, 13:20

Modified 11 сентября 2022, 09:28

Updated 11 сентября 2022, 09:28

МВД: напавший на приставов в Ростове мужчина ранен при задержании 8 июня

МВД: напавший на приставов в Ростове мужчина ранен при задержании 8 июня

8 июня 2022, 13:20
Фото: 1MI.
В Ростове-на-Дону пристав ранил мужчину, который напала на конвоира, сообщили в региональном УМВД.

В донском главке рассказали, что подсудимого Ивана Костюкова доставили на слушания в Пролетарский районный суд. Он заточкой ударил в шею конвоира и отобрал табельное оружие.

После этого Костюков попытался убежать и несколько раз выстрелил в пристава. Второй судебный пристав открыл огонь по фигуранту и ранил его.

По информации полиции, пострадавших отвезли в больницу, где им оказывают помощь. Костюкову вменяли разбой, теперь он стал фигурантом новых уголовных дел.

Сейчас выясняются все обстоятельства нападения.

#Илья Протвинов#Желтые новости
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