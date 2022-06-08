МВД: напавший на приставов в Ростове мужчина ранен при задержании 8 июня

Posted 8 июня 2022, 13:20
Published 8 июня 2022, 13:20
Modified 11 сентября 2022, 09:28
Updated 11 сентября 2022, 09:28
В донском главке рассказали, что подсудимого Ивана Костюкова доставили на слушания в Пролетарский районный суд. Он заточкой ударил в шею конвоира и отобрал табельное оружие.
После этого Костюков попытался убежать и несколько раз выстрелил в пристава. Второй судебный пристав открыл огонь по фигуранту и ранил его.
По информации полиции, пострадавших отвезли в больницу, где им оказывают помощь. Костюкову вменяли разбой, теперь он стал фигурантом новых уголовных дел.
Сейчас выясняются все обстоятельства нападения.