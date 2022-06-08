Подросток из Канады угрожал устроить стрельбу в США и был арестован

Posted 8 июня 2022, 08:18
Published 8 июня 2022, 08:18
Modified 18 сентября 2022, 15:16
Updated 18 сентября 2022, 15:16
По сообщению управления полиции Уэст-Палм-Бич, подозреваемого арестовали в Канаде 6 июня. Расследование было международным. В нем участвовали сотрудники ФБР и полицейские из Пила и Торонто, пишут iz.ru.
Известно, что канадец общался в видеочате Omegle. При этом в руках у него находился предмет, напоминающий пистолет. Подросток размахивал им и говорил о намерении стрелять в участников мероприятия Pride, которое состоится 12 июня. Он также утверждал, что проживает в районе проведения праздника.
При аресте полицейские изъяли у подозреваемого пистолет, который он показывал на видео. Канадца обвинили в намерении совершить массовую стрельбу.
Полиция Соединенных Штатов возбудила дело против подростка. Правоохранители намерены добиться экстрадиции подростка.