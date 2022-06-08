Подросток из Канады угрожал устроить стрельбу в США и был арестован

Известно, что канадец общался в видеочате Omegle. При этом в руках у него находился предмет, напоминающий пистолет. Подросток размахивал им и говорил о намерении стрелять в участников мероприятия Pride, которое состоится 12 июня. Он также утверждал, что проживает в районе проведения праздника.