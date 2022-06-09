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Posted 9 июня 2022, 08:33

Published 9 июня 2022, 08:33

Modified 1 октября, 14:51

Updated 1 октября, 14:51

Суд в Ростове-на-Дону оставил в силе приговор отравителю сотрудников ТАНТК Бериева

9 июня 2022, 08:33
В Ростове-на-Дону осужденный за отравление сотрудников авиазавода таллием Владислав Шульга не смог обжаловать приговор, решение принял Ростовский областной суд.

Напомним, что мужчину обвинили в отравлении сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева. В конце минувшего года его приговорили к восьми годам заключения.

По информации издания «Коммерсантъ», осужденный в апреле обжаловал приговор. Но решение о назначенном наказании осталось в силе.

Напомним, что в 2017 году персонал завода пожаловался на ухудшение самочувствия. У людей выпадали волосы и появились боли в животе.

Оказалось, что все были отравлены таллием. Вначале Шульга дал признательные показания, но после отказался от своих слов.

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