rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 июня 2022, 15:26

Published 9 июня 2022, 15:26

Modified 1 октября, 14:56

Updated 1 октября, 14:56

За халатность будут судить бывшего главного архитектора Азовского района

9 июня 2022, 15:26
В Ростовской области проведут суд по делу бывшего главного архитектора Азовского района, обвиняемого в халатности, об этом сообщили в СУ СК РФ региона.

Следственный отдел Азова СУ СК РФ региона закончил мероприятия по расследованию дела против бывшего главного архитектора районной администрации. Мужчина стал фигурантом дела о халатности.

Следователи представили версию, согласно которой с 2016 по 2017 год обвиняемый выдал разрешение на строительство трех домов в Овощном и ввел их в эксплуатацию после постройки, несмотря на то, что у зданий не было документации о подключении к системам водоснабжения. Благодаря этому неопределенные лица смогли извлечь выгоду из продажи квартир в домах, нарушающих нормы градостроительства, а права покупателей были нарушены.

Более того в одном из этих домов администрация приобрела 13 квартир для последующей передачи сиротам и детям, оставшимся без опеки родителей.

Архитектор признал свою вину полностью, а его дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее сотрудник водоканала Волгодонска стал фигурантом дела из-за падения ребенка в канализационный люк.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика