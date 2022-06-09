За халатность будут судить бывшего главного архитектора Азовского района

Posted 9 июня 2022, 15:26
Published 9 июня 2022, 15:26
Modified 1 октября, 14:56
Updated 1 октября, 14:56
Следственный отдел Азова СУ СК РФ региона закончил мероприятия по расследованию дела против бывшего главного архитектора районной администрации. Мужчина стал фигурантом дела о халатности.
Следователи представили версию, согласно которой с 2016 по 2017 год обвиняемый выдал разрешение на строительство трех домов в Овощном и ввел их в эксплуатацию после постройки, несмотря на то, что у зданий не было документации о подключении к системам водоснабжения. Благодаря этому неопределенные лица смогли извлечь выгоду из продажи квартир в домах, нарушающих нормы градостроительства, а права покупателей были нарушены.
Более того в одном из этих домов администрация приобрела 13 квартир для последующей передачи сиротам и детям, оставшимся без опеки родителей.
Архитектор признал свою вину полностью, а его дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее сотрудник водоканала Волгодонска стал фигурантом дела из-за падения ребенка в канализационный люк.
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