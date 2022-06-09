За халатность будут судить бывшего главного архитектора Азовского района

Следователи представили версию, согласно которой с 2016 по 2017 год обвиняемый выдал разрешение на строительство трех домов в Овощном и ввел их в эксплуатацию после постройки, несмотря на то, что у зданий не было документации о подключении к системам водоснабжения. Благодаря этому неопределенные лица смогли извлечь выгоду из продажи квартир в домах, нарушающих нормы градостроительства, а права покупателей были нарушены.