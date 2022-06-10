Ростовский эксперт рассказал, к чему приведут ритуалы с подъемом триколора в школах

«Ритуал подъёма флага в наши дни активно используется в Вооружённых Силах России, при построении личного состава сухопутных войск, на флоте. На мой взгляд, церемония подчеркивает не только торжественность момента, но и даёт соответствующий настрой на выполнение важных государственных задач. Для школьника такой важной государственной задачей является настойчивость и упорство в овладении знаниями и умениями. А иными словами, мотиваций к успешной учебе», — отмечает Владимир Гайворонский.