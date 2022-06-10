Ростовский эксперт рассказал, к чему приведут ритуалы с подъемом триколора в школах

Posted 10 июня 2022, 19:59
Published 10 июня 2022, 19:59
Modified 1 октября, 15:10
Updated 1 октября, 15:10
Напомним, что 11 тысяч школ в России планируется обеспечить флагами и гербами РФ. На эти цели будет направлено свыше 970 миллионов рублей.
Эксперты подчеркивают, что поднятие Государственного флага является важной воспитательной церемонией, которая практикуется во многих странах мира. В качестве примера - Китай. Там поднятие флага с исполнением национального гимна происходит каждый понедельник, перед началом учебной недели.
«Ритуал подъёма флага в наши дни активно используется в Вооружённых Силах России, при построении личного состава сухопутных войск, на флоте. На мой взгляд, церемония подчеркивает не только торжественность момента, но и даёт соответствующий настрой на выполнение важных государственных задач. Для школьника такой важной государственной задачей является настойчивость и упорство в овладении знаниями и умениями. А иными словами, мотиваций к успешной учебе», — отмечает Владимир Гайворонский.
По словам собеседника, практика подъема и спуска флага успешно используется и в корпоративной культуре, в рамках воспитания деловой этики и поддержки ценностей компаний.
«На многих крупных предприятиях принято проводить посвящения в сотрудники. Устраивать церемонии присвоения почетных званий типа „сотрудник месяца“, чествовать передовиков производства, передавать флаг или вымпел передовым коллективам, — говорит Владимир Гайворонский. — Это важнейший элемент нематериального стимулирования, который повышает мотивацию к труду. По аналогии, на церемониях поднятия Государственного флага в образовательных учреждениях это необходимо поручать отличникам. Ставя, тем самым, их в пример, и ориентируя остальных на успешную учебу».
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Таганроге, к празднованию годовщины со дня рождения первого российского императора, появится километровый флаг с портретом Петра Первого.
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