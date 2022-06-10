Трутнев предупредил Японию о последствиях запрета на вылов рыбы на Сахалине

«Наш рыбный промысел квотирован. У нас определенный дефицит территорий, где можно продуктивно ловить рыбу, — заявил вице-премьер РФ. — Поэтому я уверен, что на их место придут наши рыболовецкие компании, а у японцев возникнут определенные проблемы с питанием, но это их проблемы, они сами себе их придумали».