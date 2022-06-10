Трутнев предупредил Японию о последствиях запрета на вылов рыбы на Сахалине

Японцы никуда не увезут «плавающую там продукцию», подчеркнул Трутнев. Ловить ее будут российские рыбаки, пишет astv.ru.
«Наш рыбный промысел квотирован. У нас определенный дефицит территорий, где можно продуктивно ловить рыбу, — заявил вице-премьер РФ. — Поэтому я уверен, что на их место придут наши рыболовецкие компании, а у японцев возникнут определенные проблемы с питанием, но это их проблемы, они сами себе их придумали».
Трутнев выступил с соответствующим заявлением в ходе пленарного заседания в рамках PrоДФО во Владивостоке.
Напомним, власти РФ ранее приостановили действие договора о сотрудничестве с Японией в сфере промысла живых морских ресурсов. Этот документ был подписан еще в 1998 году. Договор разрешал Японии ведение промысла рядом с южными Курильскими островами.
В Москве заявили, что в правительстве Японии было принято решение о заморозке ежегодных выплат в рамках данного соглашения. Ранее официальный Токио объявил о введении нескольких пакетов санкционных мер против России. Это произошло после того, как началась военная спецоперация на территории Украины.
Представители российского МИД акцентировали внимание на том, что в основе соглашения лежали интересы обеих стран. Между тем теперь документ не будет действовать, пока Япония не выполнит все свои финансовые обязательства, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве РФ.
Японские рыбаки ловят около Южных Курил: водоросли, минтая, лососевых, крабов, сельдь, морских ежей и многие другие морские ресурсы. Промыслом занимаются там преимущественно мелкие компании Японии.