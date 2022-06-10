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Posted 10 июня 2022, 15:27

Published 10 июня 2022, 15:27

Modified 1 октября, 13:31

Updated 1 октября, 13:31

В Ростове-на-Дону оставил под арестом 24 задержанных за поборы инспекторов ДПС

10 июня 2022, 15:27
В Ростове-на-Дону оставили под стражей сотрудников ДПС, которым вменяют поборы с водителей, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Согласно решению Ленинского районного суда, большинство подозреваемых останутся в СИЗО. Под домашним арестом будут сидеть еще несколько фигурантов.

Эта мера пресечения для части арестованных будет действовать до августа, для других — до сентября. Решение суд принял в пятницу, 10 июня.

Напомним, что массовые задержания и обыски прошли в апреле. СМИ писали, что сотрудники фотографировали машины, редактировали в программе снимки, чтобы было видно будто водители нарушили.

Фотографии пересылали другим сотрудникам, которые тормозили автолюбителей и вымогали деньги.

#Илья Протвинов#Новости
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