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Posted 10 июня 2022, 15:41

Published 10 июня 2022, 15:41

Modified 1 октября, 14:47

Updated 1 октября, 14:47

Юрист рассказал, как магазины в Ростове продают книги про геев

10 июня 2022, 15:41
Сюжет
Эксклюзив
Корреспондент RostovGazeta в книжных магазинах в Ростове обнаружил книги, герои которых вероятно по сюжету состоят в однополых отношениях. Что грозит продавцам, реализующим книги содержанием «18+» несовершеннолетним, рассказала ростовский юрист Оксана Малюта.

Споры о незаконной пропаганде ЛГБТ в России давно не утихают. Как объяснила юрист, на подобных товарах обычно нет маркировки о том, что они имеют отношение к подобным организациям, пропаганда идей которых запрещена в РФ среди подростков и детей. Поскольку при наличии такого указания товар будет считаться пропагандистским.

«Сейчас в России действует пятая статья федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». К ней относится и информация, отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения», – добавляет Оксана Малюта.

По этой причине, рассказывает специалист, на подобных книгах должно быть установлено ограничение по возрасту «18+». Однако зачастую продавцы книжных магазинов не всегда спрашивают у покупателей документы, хотя правила в случае с маркированными книгами такие же, как при продаже алкоголя или табачных изделий.

«Ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних устанавливает статья 6.21 кодекса об административных правонарушениях», – говорит юрист.

Ранее RostovGazeta писала о том, что глава Минздрава Ставрополья назвал гей-парады очагами распространения оспы обезьян.

#Общество#Эксклюзив#Новости
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