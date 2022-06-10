Юрист рассказал, как магазины в Ростове продают книги про геев

Posted 10 июня 2022, 15:41
Published 10 июня 2022, 15:41
Modified 1 октября, 14:47
Updated 1 октября, 14:47
Споры о незаконной пропаганде ЛГБТ в России давно не утихают. Как объяснила юрист, на подобных товарах обычно нет маркировки о том, что они имеют отношение к подобным организациям, пропаганда идей которых запрещена в РФ среди подростков и детей. Поскольку при наличии такого указания товар будет считаться пропагандистским.
«Сейчас в России действует пятая статья федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». К ней относится и информация, отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения», – добавляет Оксана Малюта.
По этой причине, рассказывает специалист, на подобных книгах должно быть установлено ограничение по возрасту «18+». Однако зачастую продавцы книжных магазинов не всегда спрашивают у покупателей документы, хотя правила в случае с маркированными книгами такие же, как при продаже алкоголя или табачных изделий.
«Ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних устанавливает статья 6.21 кодекса об административных правонарушениях», – говорит юрист.
Ранее RostovGazeta писала о том, что глава Минздрава Ставрополья назвал гей-парады очагами распространения оспы обезьян.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]