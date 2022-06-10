Юрист рассказал, как магазины в Ростове продают книги про геев

Споры о незаконной пропаганде ЛГБТ в России давно не утихают. Как объяснила юрист, на подобных товарах обычно нет маркировки о том, что они имеют отношение к подобным организациям, пропаганда идей которых запрещена в РФ среди подростков и детей. Поскольку при наличии такого указания товар будет считаться пропагандистским.