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Posted 11 июня 2022, 13:32

Published 11 июня 2022, 13:32

Modified 1 октября, 14:26

Updated 1 октября, 14:26

В Ростове 11 июня волонтеры начали реставрацию фонтана «Лиры» в центре города

11 июня 2022, 13:32
В Ростове в субботу, 11 июня, в 12.00 мск активисты приступили к реставрации фонтана «Лиры» на улице Пушкинской, об этом сообщили представители общественной организации в соцсетях.

Волонтеры организации «Том Сойер Фест» объявили о начале работ по реставрации фонтана на перекрестке улицы Пушкинской и переулка Нахичеванского. Согласно сведениям представителей организации работы будут идти в течение 2,5 месяца и закончатся в начале сентября. За это время запланировано счистить штукатурку с краской и поздней облицовкой, чтобы восстановить аутентичный облик фонтана. Кроме того сообщается, что администрация Ростова проведет ремонт системы водоснабжения фонтана.

В организации добавили, что и сейчас продолжается сбор пожертвований в размере 280 тысяч рублей, которые пойдут на оплату услуг мозаичиста-куратора. Он не только поможет волонтерам с реставрацией, но возьмет на себя сложные работы по восстановлению фонтана.

Ранее эта же группа волонтеров провела работы по восстановлению мозаичной скульптуры «Рыбка и волна».

#Общество#Новости
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