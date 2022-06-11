В Ростове 11 июня волонтеры начали реставрацию фонтана «Лиры» в центре города

Волонтеры организации «Том Сойер Фест» объявили о начале работ по реставрации фонтана на перекрестке улицы Пушкинской и переулка Нахичеванского. Согласно сведениям представителей организации работы будут идти в течение 2,5 месяца и закончатся в начале сентября. За это время запланировано счистить штукатурку с краской и поздней облицовкой, чтобы восстановить аутентичный облик фонтана. Кроме того сообщается, что администрация Ростова проведет ремонт системы водоснабжения фонтана.