Московская компания выкупила коммунальные долги 12 тысяч новочеркассцев

Согласно данным сервиса СПАРК ООО «Управляющая компания УЭКС» была зарегистрирована в конце 2020 года. При этом у компании отсутствует собственный капитал, а по итогам 2021 года она сработала в убыток как по активам, так и по прибыли. Кроме того высокий индекс финансового риска может свидетельствовать о том, что компания находится в стадии ликвидации или банкротства.