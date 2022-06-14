Московская компания выкупила коммунальные долги 12 тысяч новочеркассцев

Posted 14 июня 2022, 14:00
Published 14 июня 2022, 14:00
Modified 18 сентября 2022, 15:16
Updated 18 сентября 2022, 15:16
Согласно данным Федресурса в апреле объявили торги для продажи дебиторской задолженности МУП «Горводоканал» Новочеркасска. Всего в списке более 12 тысяч имен и наименований предприятий должников, накопивших долги за водоснабжение на общую сумму более 120,6 миллиона рублей. Начальная стоимость долга составляла чуть больше восьми миллионов рублей, однако уже в июне прошли торги, в которых победителем стало ООО «Управляющая компания УЭКС», зарегистрированная в Москве.
Компании удалось выкупить долги всего за 800 тысяч рублей в начале июня, и уже 3 июня на портале появились итоги торгов.
Согласно данным сервиса СПАРК ООО «Управляющая компания УЭКС» была зарегистрирована в конце 2020 года. При этом у компании отсутствует собственный капитал, а по итогам 2021 года она сработала в убыток как по активам, так и по прибыли. Кроме того высокий индекс финансового риска может свидетельствовать о том, что компания находится в стадии ликвидации или банкротства.
Ранее поставщик электроэнергии в Ростовской области сообщил о готовности отключить более 16 тысяч должников, если они не погасят свою задолженность.