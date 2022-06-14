Озеленить улицу Станиславского в Ростове-на-Дону хотят на пожертвования горожан

Posted 14 июня 2022, 08:40
Published 14 июня 2022, 08:40
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Ранее на эту тему провели опрос и выяснили, сколько денег ростовчане готовы потратить на эти цели. Большинство ответили от 300 до 600 рублей.
Теперь активисты хотят понять, какую сумму могут собрать, после чего обратиться в администрацию Кировского района за разрешением. И тогда можно будет приступать к работам.
Всего необходимо озеленить 100 метров улицы, потребуется около 75 тысяч рублей. Но подсчеты являются примерными.
«А поливать кто будет? Без полива все посадки засохнут», — поинтересовались ростовчане в комментариях.
«Сдать то можно, но какие у нас горожане то? Повыкапывают, мусором закидают», — заявили местные жители.
Ранее стало известно, что в Ботаническом саду Ростова высадят более 70 сортов сирени к осени 2023 года.