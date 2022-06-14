Спецтранспорта нет: мужчину без ног в Ростовской области вынуждают ползти в больницу

Posted 14 июня 2022, 08:39
Published 14 июня 2022, 08:39
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
По ее словам, житель Гуково Сергей Белкин в 1985-м году попал под поезд в Ростове. Он остался без обеих ног, получив вторую группу инвалидности. Однако тогда, будучи молодым, он мог передвигаться на протезах, которые крепились на пояс.
«Последние годы он очень сильно болеет. У него работает лишь одна почка, сахарный диабет второго типа. На поясе появилась большая грыжа из-за которой он не может носить протезы. Человек уже два года не выходит из дома. В туалет передвигается ползком. Родных у него нет. Помогаем, как можем, ему я и моя подружка», — рассказывает Светлана Авдеева.
По ее словам, не так давно у Белкина образовались гнойники на руках. Мужчина позвонил в скорую, рассчитывая на помощь. С него взяли 1500 рублей за один укол. От дальнейшего лечения он отказался из-за финансовых проблем.
«Я попросила свою подругу-медсестру, чтобы его прокапала. А она, увидев его состояние здоровья, сказала, что ему необходима первая группа инвалидности, которая подразумевает приход социальных работников и медсестры, — говорит Светлана Авдеева. — Но для оформления первой группы ему необходимо обратиться в поликлинику, что он сам сделать, естественно, не может».
Эту задачу Светлана Авдеева взяла на себя. Посетив заместителя главврача ЦГБ Гуково по своему вопросу, она объяснила доктору ситуацию. Пациенту пообещали помочь — взять на дому анализы. Но для посещения травматолога и проведения флюорографии, ему было велено явиться в больницу.
«С тех пор прошло уже три месяца. Только сегодня назначен визит к травматологу. Но как мы, две хрупкие девушки, доставим мужчину в больницу? Мы пытались с ним обсудить эту ситуацию. Мужчина предложил, что сам доползет до такси. Но тогда он испачкается. Неужели для такого пациента нельзя предоставить спецтранспорт и положить его в больницу для цивилизованного прохождения всех необходимых процедур?» — недоумевает Светлана Авдеева.
Она отмечает, что с этим вопросом обращалась к руководству больницы. Объясняла, что у Белкина «целый букет» заболеваний, позволяющий госпитализировать его на обследование практически в любое отделение медучреждения. Однако никаких предложений не последовало. Сегодня неравнодушные помощницы самостоятельно транспортируют мужчину на прием к травматологу.
Ранее RostovGazeta сообщала, как после лечения в больнице Гуково мать пятерых детей лишилась зрения на один глаз.