Спецтранспорта нет: мужчину без ног в Ростовской области вынуждают ползти в больницу

«С тех пор прошло уже три месяца. Только сегодня назначен визит к травматологу. Но как мы, две хрупкие девушки, доставим мужчину в больницу? Мы пытались с ним обсудить эту ситуацию. Мужчина предложил, что сам доползет до такси. Но тогда он испачкается. Неужели для такого пациента нельзя предоставить спецтранспорт и положить его в больницу для цивилизованного прохождения всех необходимых процедур?» — недоумевает Светлана Авдеева.