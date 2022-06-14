Центробанк заявил о целесообразности обработки биометрии подростков

В свою очередь глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин отметил, что молодые люди получают паспорта с 14 лет, при этом многие из них зарегистрированы в единой системе идентификации и аутентификации, а банки могут оформлять несовершеннолетним банковские карты. По его словам, биометрия обеспечивает наилучшую на сегодняшний день эффективность в плане защиты банковских операций. При этом ЕБС — госсистема, она прекрасно защищена.