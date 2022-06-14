Центробанк заявил о целесообразности обработки биометрии подростков

Posted 14 июня 2022, 14:32
Published 14 июня 2022, 14:32
Modified 18 сентября 2022, 15:16
Updated 18 сентября 2022, 15:16
В мае Госдумой был принят в первом чтении законопроект, предполагающий запрет на сбор слепков лица и голоса граждан, не достигших совершеннолетия. Однако кредитные организации предположили, что это затормозит развитие Единой биометрической системы (ЕБС) и значительно сузит возможности защиты транзакций подростков. При этом сами юные россияне не смогут в полной мере воспользоваться удаленными банковскими сервисами, где требуется идентификация с использованием ЕБС. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на «Известия».
В свою очередь глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин отметил, что молодые люди получают паспорта с 14 лет, при этом многие из них зарегистрированы в единой системе идентификации и аутентификации, а банки могут оформлять несовершеннолетним банковские карты. По его словам, биометрия обеспечивает наилучшую на сегодняшний день эффективность в плане защиты банковских операций. При этом ЕБС — госсистема, она прекрасно защищена.
«В такой ситуации непонятно, в чем смысл тотального ограничения на работу с биометрическими данными несовершеннолетних», — резюмировал Емелин.