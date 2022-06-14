В Таганроге мужчина утонул в бассейне на улице 3-й Котельной

В Таганроге местный житель нырнул в бассейн, но выбраться из воды не смог, пишет Donday.

Трагедия произошла в утреннее время 13 июня. Мужчина отдыхал в одном из частных домов и решил искупаться. «Он нырнул в бассейн, но выбраться не смог. Через некоторое время нашли его тело», — говорится в публикации. Отмечается, что очевидцы вызвали скорую, но спасти мужчину не удалось. Теперь будут проведены экспертизы, чтобы установить точную причину смерти. Инцидент случился на улице 3-й Котельной. Ранее в Ростовской области утонул 11-летний ребенок в пруду на глазах у друзей. Материалы по теме В Ростове изменили список продуктов для резерва на случай ЧС, а в реке утонули дети В Ростовской области утонул 11-летний ребенок в пруду на глазах у друзей