В Таганроге мужчина утонул в бассейне на улице 3-й Котельной

Posted 14 июня 2022, 05:00
Published 14 июня 2022, 05:00
Modified 18 сентября 2022, 15:16
Updated 18 сентября 2022, 15:16
Трагедия произошла в утреннее время 13 июня. Мужчина отдыхал в одном из частных домов и решил искупаться.
«Он нырнул в бассейн, но выбраться не смог. Через некоторое время нашли его тело», — говорится в публикации.
Отмечается, что очевидцы вызвали скорую, но спасти мужчину не удалось. Теперь будут проведены экспертизы, чтобы установить точную причину смерти.
Инцидент случился на улице 3-й Котельной.