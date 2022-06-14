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Posted 14 июня 2022, 05:00

Published 14 июня 2022, 05:00

Modified 18 сентября 2022, 15:16

Updated 18 сентября 2022, 15:16

В Таганроге мужчина утонул в бассейне на улице 3-й Котельной

14 июня 2022, 05:00
В Таганроге местный житель нырнул в бассейн, но выбраться из воды не смог, пишет Donday.

Трагедия произошла в утреннее время 13 июня. Мужчина отдыхал в одном из частных домов и решил искупаться.

«Он нырнул в бассейн, но выбраться не смог. Через некоторое время нашли его тело», — говорится в публикации.

Отмечается, что очевидцы вызвали скорую, но спасти мужчину не удалось. Теперь будут проведены экспертизы, чтобы установить точную причину смерти.

Инцидент случился на улице 3-й Котельной.

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