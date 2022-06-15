Иммунолог рассказал, как защититься от тополиного пуха

Posted 15 июня 2022,, 13:48
Published 15 июня 2022,, 13:48
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью News.ru рассказал, как аллергикам избежать недомогания в период весенне-летнего цветения.
Болибок подчеркнул, что развитие аллергических реакций возможно только при контакте с аллергеном, а значит, подобных контактов надо избегать. В частности, окна дома иммунолог советует закрыть москитной сеткой, чтобы предотвратить попадание в помещения пыльцы и тополиного пуха. Можно в принципе не открывать окна и держать включенным кондиционер с фильтрацией воздуха.
Самое дешевое средство защиты от аллергенов на улице – медицинская маска и солнцезащитные очки. Если перемещаться на улице в них, аллергической реакции можно избежать, поскольку контакт аллергенов со слизистыми носа и глаз не состоится.
Болибок заметил также, что затяжной кашель и насморк, с которыми сейчас сталкиваются многие жители европейской части России, могут быть симптомами аллергической реакции, а не проявлением простуды.
При упорных симптомах аллергии специалист посоветовал обратиться к аллергологам, которые установят раздражитель и назначат лечение, чтобы купировать реакцию, не дожидаясь окончания сезона.