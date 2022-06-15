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Posted 15 июня 2022,, 13:48

Published 15 июня 2022,, 13:48

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Иммунолог рассказал, как защититься от тополиного пуха

15 июня 2022, 13:48
Начало лета – всегда тяжелый период для аллергиков. Пробуждение природы для здоровья многих становится серьезным испытанием.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью News.ru рассказал, как аллергикам избежать недомогания в период весенне-летнего цветения.

Болибок подчеркнул, что развитие аллергических реакций возможно только при контакте с аллергеном, а значит, подобных контактов надо избегать. В частности, окна дома иммунолог советует закрыть москитной сеткой, чтобы предотвратить попадание в помещения пыльцы и тополиного пуха. Можно в принципе не открывать окна и держать включенным кондиционер с фильтрацией воздуха.

Самое дешевое средство защиты от аллергенов на улице – медицинская маска и солнцезащитные очки. Если перемещаться на улице в них, аллергической реакции можно избежать, поскольку контакт аллергенов со слизистыми носа и глаз не состоится.

Болибок заметил также, что затяжной кашель и насморк, с которыми сейчас сталкиваются многие жители европейской части России, могут быть симптомами аллергической реакции, а не проявлением простуды.

При упорных симптомах аллергии специалист посоветовал обратиться к аллергологам, которые установят раздражитель и назначат лечение, чтобы купировать реакцию, не дожидаясь окончания сезона.

#Общество#Новости
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