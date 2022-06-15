Иммунолог рассказал, как защититься от тополиного пуха

Болибок подчеркнул, что развитие аллергических реакций возможно только при контакте с аллергеном, а значит, подобных контактов надо избегать. В частности, окна дома иммунолог советует закрыть москитной сеткой, чтобы предотвратить попадание в помещения пыльцы и тополиного пуха. Можно в принципе не открывать окна и держать включенным кондиционер с фильтрацией воздуха.