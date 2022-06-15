Один человек погиб и двое пострадали в аварии с инкассаторской машиной под Ростовом

Posted 15 июня 2022, 13:40
Published 15 июня 2022, 13:40
Modified 18 сентября 2022, 15:17
Updated 18 сентября 2022, 15:17
Утром 15 июня на 18 километре трассы »Ростов — Азов» произошло ДТП, участниками которой стали автомобили »Мазда 3» и »ГАЗель NEXT». Водитель японской иномарки превысил скорость и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовой машиной, которая в результате перевернулась. Пострадали водитель и пассажиры «ГАЗели», их доставили в больницу. Погиб водитель иномарки.
Подробности трагического инцидента устанавливаются. В соцсетях пользователи пишут, что «ГАЗель» являлась инкассаторской машиной.
Напомним, что по данным ГИБДД за 2021 год, почти четыре тысячи человек погибли в авариях, связанных с выездом автомобиля на встречную полосу. Это четверть всех погибших в результате ДТП.