Ростовский рэпер Баста заявил, что пробуется на роль ведущего «Вечернего Урганта»

Posted 15 июня 2022, 14:40
Published 15 июня 2022, 14:40
Modified 18 сентября 2022, 15:17
Updated 18 сентября 2022, 15:17
Рассказывая о своей жизни Баста завел речь о пробах на передаче. Но каких-либо подробностей от него не поступило.
«Посмотрим, как это все будет», — заявил Вакуленко. В дальнейшем артист перешел на другую тему, не дав понять, шутит он или нет.
Некоторые СМИ пишут, что насчет проб рэпер пошутил.
Напомним, что «Вечерний Ургант» не выходит с конца февраля. Это произошло после изменения сетки вещания телеканала в пользу общественно-политических передач.