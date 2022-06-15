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Posted 15 июня 2022, 14:40

Published 15 июня 2022, 14:40

Modified 18 сентября 2022, 15:17

Updated 18 сентября 2022, 15:17

Ростовский рэпер Баста заявил, что пробуется на роль ведущего «Вечернего Урганта»

15 июня 2022, 14:40
Рэпер Василий Вакуленко из Ростова-на-Дону, который выступает под псевдонимом Баста, заявил, что пробуется на роль ведущего передачи «Вечерний Ургант», сообщил он в шоу MC Taxi.

Рассказывая о своей жизни Баста завел речь о пробах на передаче. Но каких-либо подробностей от него не поступило.

«Посмотрим, как это все будет», — заявил Вакуленко. В дальнейшем артист перешел на другую тему, не дав понять, шутит он или нет.

Некоторые СМИ пишут, что насчет проб рэпер пошутил.

Напомним, что «Вечерний Ургант» не выходит с конца февраля. Это произошло после изменения сетки вещания телеканала в пользу общественно-политических передач.

Ранее футболисты из Ростова объявили Басте ультиматум из-за долгов.

#Общество#Новости
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