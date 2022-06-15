Центробанк нашел способ защитить граждан от непрошеного кредитования

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, каждый россиянин сможет установить в своей кредитной истории запрет на выдачу займов. Ожидается, что данная мера гарантирует абсолютную невозможность для мошенников взять кредит на имя такого гражданина. Об этом пишет Infox со ссылкой на Телеграм-канал Центробанка.