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Posted 15 июня 2022, 16:36

Published 15 июня 2022, 16:36

Modified 18 сентября 2022, 15:17

Updated 18 сентября 2022, 15:17

Центробанк нашел способ защитить граждан от непрошеного кредитования

15 июня 2022, 16:36
Инструмент защиты от мошенников, которые промышляют получением кредитов от чужого имени, предложили в Центральном банке России.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, каждый россиянин сможет установить в своей кредитной истории запрет на выдачу займов. Ожидается, что данная мера гарантирует абсолютную невозможность для мошенников взять кредит на имя такого гражданина. Об этом пишет Infox со ссылкой на Телеграм-канал Центробанка.

Если кредитор выдаст мошенникам деньги, несмотря на вынесенный запрет, он не сможет требовать возврата долга. При желании гражданина взять кредит ему предоставят возможность снять самозапрет на кредитование через систему госуслуг, банк или бюро кредитных историй.

#Общество#Новости
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