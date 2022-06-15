В плен на Украине попали два бывших американских военнослужащих

Сообщается, что иностранцы служили в одном из регулярных подразделений украинской армии в качестве добровольцев. Известно, что Александру Дрюке - 39 лет, Энди Хьюну - 27. Возможно они являются первыми военными из Америки, которые были взяты в плен.