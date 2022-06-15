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Posted 15 июня 2022, 18:59

Published 15 июня 2022, 18:59

Modified 1 октября, 15:18

Updated 1 октября, 15:18

В плен на Украине попали два бывших американских военнослужащих

15 июня 2022, 18:59
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Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
Под Харьковом в плен были взяты двое военных Александре Дрюке и Энди Хьюне, которые ранее проходили службу в ВС США, передает Газета.ру.

Сообщается, что иностранцы служили в одном из регулярных подразделений украинской армии в качестве добровольцев. Известно, что Александру Дрюке - 39 лет, Энди Хьюну - 27. Возможно они являются первыми военными из Америки, которые были взяты в плен.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни троих иностранцев, которые стали наемниками Эйдена Аслина, Шона Пиннера и Брагима Саадуна.

Депутат Анатолий Вассерман объяснил RostovGazeta, почему иностранным наемникам грозит смертный приговор.

#Общество#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости
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