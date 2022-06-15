Жители Херсона массово обращаются за получением российских паспортов

Posted 15 июня 2022, 15:34
Published 15 июня 2022, 15:34
Modified 18 сентября 2022, 15:17
Updated 18 сентября 2022, 15:17
«Все больше и больше людей желают получить гражданство Российской Федерации», — подчеркнул он. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости».
По словам Стремоусова, местные жители уверены, что Россия сумеет дать им защиту, соцобеспечение и продовольствие. А еще гражданин Российской Федерации является самой большой социальной ценностью государства, заявил он.
Замглавы ВГА региона уточнил, что заявки на получение паспорта гражданина РФ подали уже свыше десяти тысяч человек. И каждый день число желающих растет, поэтому в области планомерно увеличивается количество центров по приему документов.