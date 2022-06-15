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Posted 15 июня 2022, 15:34

Published 15 июня 2022, 15:34

Modified 18 сентября 2022, 15:17

Updated 18 сентября 2022, 15:17

Жители Херсона массово обращаются за получением российских паспортов

Жители Херсона массово обращаются за получением российских паспортов

15 июня 2022, 15:34
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что на сдачу документов для оформления российских паспортов здесь выстраиваются целые очереди.

«Все больше и больше людей желают получить гражданство Российской Федерации», — подчеркнул он. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости».

По словам Стремоусова, местные жители уверены, что Россия сумеет дать им защиту, соцобеспечение и продовольствие. А еще гражданин Российской Федерации является самой большой социальной ценностью государства, заявил он.

Замглавы ВГА региона уточнил, что заявки на получение паспорта гражданина РФ подали уже свыше десяти тысяч человек. И каждый день число желающих растет, поэтому в области планомерно увеличивается количество центров по приему документов.

#Общество#Новости
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