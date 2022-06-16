«20 главных событий России за 20 лет»: Экономический эффект ЧМ-2018 по футболу

Posted 16 июня 2022, 08:37
Published 16 июня 2022, 08:37
Modified 11 сентября 2022, 09:27
Updated 11 сентября 2022, 09:27
Холдинг 1MI, при поддержке Автономной Некоммерческой Организации «Институт Развития Интернета», представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.
В 2018 году Россия приняла главное футбольное мероприятие планеты — чемпионат мира по футболу. Значение этого события можно оценить хотя бы по количеству иностранных туристов, которые на время мундиаля приехали в Россию. Более двух миллионов человек посетили нашу страну в эти летние недели. Больше всего иностранных фанатов приехало их США, Колумбии, Перу, Аргентины, Бразилии, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии, Ирана, Польши, Хорватии, Германии, Франции и Великобритании. Все эти люди жили в отелях, посещали не только футбол, но и музеи, кафе и рестораны, покупали сувениры, перемещались между городами, где проходили матчи. Это огромный поток денег, который дополнительно пришел в экономику России. Так по оценке Ассоциации туроператоров России, наша страна заработала на проведении чемпионата более 850 млрд рублей, что составляет около 1% внутреннего валового продукта.
Туристический эффект ощущался еще долго после завершения чемпионата. Все болельщики, получившие Fan ID, имели право на безвизовый въезд в Россию до конца 2018 года. И многие этим воспользовались. Примерно каждый десятый фанат после мундиаля вернулся в Россию, чтобы посмотреть достопримечательности и познакомиться с культурой страны. Траты возвратившихся туристов по банковским картам оценили в 9,9 млрд рублей, которые стали дополнительным доходом для отелей, ресторанов и продавцов сувениров. А в целом турпоток в последующие годы вырос до 20 процентов на волне интереса иностранцев к России, вызванного чемпионатом.
Чемпионат простимулировал туристов активнее путешествовать по всей России. В лидерах по количеству стран, из которых приезжали туристы, конечно, столицы и традиционные для поездок регионы: Москва (ее посетили болельщики из 137 стран), Санкт-Петербург (118), Московская область (117), Краснодарский край (103) и Республика Татарстан (81). Но статистика показала, что турпоток резко вырос в субъектах, где не только не проходили матчи мундиаля, но и вообще, далекие от большого футбола из-за своего климата. Так болельщики составили существенную долю в общем туристическом потоке: в Ненецком автономном округе — 16,7%, Республике Коми — 9,7%, Ханты-Мансийском автономном округе — 8,9%, Ямало-Ненецком автономном округе — 8,8% и Республике Алтай — 8,3%. О чем говорит эта статистика? О том, что болельщики после того, как посмотрели матчи, решили поближе познакомиться с Россией и выбрали интересные им нестоличные регионы.
Еще один не самый очевидный, но важный эффект — это инвестиции в подготовку чемпионата. Строились новые стадионы, обновлялись аэропорты, дороги, отели, другая инфраструктура. Все это вносило вклад в экономику, подрядчики получали заказы, по цепочке передавали это субподрядчикам, тысячи людей получали возможность вести бизнес, получать зарплату. Подсчитано, что за пять лет подготовки к чемпионату мира суммарный эффект для ВВП России составил 952 млрд рублей. Этот показатель близок к результату Японии, которая смогла получить максимум отдачи от подготовки к своему чемпионату. Хуже сработали организаторы последних мундиалей: в Бразилии, ЮАР, Германии и Южной Корее.