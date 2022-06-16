Экономист Хазин разъяснил свои слова о сбросе атомной бомбы на Ростов

По его словам, не исключалось, что армия Украины с подачи англичан должна была напасть на Донбасс. А Россия - ответить на эту агрессию. В рамках запланированного, в поселок возле Киевской области и привезли «пару-тройку» атомных боеголовок. Предполагалось, что одну из них впоследствии бомбардировщик Украины сбросит на Ростов или на Белгород.