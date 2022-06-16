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Posted 16 июня 2022, 13:39

Published 16 июня 2022, 13:39

Modified 11 сентября 2022, 16:22

Updated 11 сентября 2022, 16:22

Экономист Хазин разъяснил свои слова о сбросе атомной бомбы на Ростов

16 июня 2022, 13:39
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Эксклюзив
Информация о том, что атомную боеголовку украинский бомбардировщик планировал сбросить на Белгород или Ростов — это гипотеза, сообщил корреспонденту RostovGazeta экономист Михаил Хазин.

Напомним, что российский экономист рассказал о вероятной провокации со стороны британских властей.

По его словам, не исключалось, что армия Украины с подачи англичан должна была напасть на Донбасс. А Россия - ответить на эту агрессию. В рамках запланированного, в поселок возле Киевской области и привезли «пару-тройку» атомных боеголовок. Предполагалось, что одну из них впоследствии бомбардировщик Украины сбросит на Ростов или на Белгород.

Собеседник разъясняет, что проще всего реализовать план можно было с Белгородом. Но это не город-миллионник. Поэтому ближайшей мишенью Украины мог стать Ростов-на-Дону.

«Но эту информацию нельзя воспринимать, как факт. Это всего лишь гипотеза», - подчеркивает Михаил Хазин.

Ранее RostovGazeta сообщала, что российский интеллектуал Анатолий Вассерман назвал Украину террористическим государством.

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