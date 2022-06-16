Эксперт: К концу 2023 года инфляция в России опустится до целевого уровня в 4%

Posted 16 июня 2022, 12:39
Published 16 июня 2022, 12:39
Modified 18 сентября 2022, 15:17
Updated 18 сентября 2022, 15:17
В текущем году, по словам Табаха, инфляция скорее всего будет ниже 15%. А благодаря адаптации российской экономики к сложившимся условиям, уже в следующем году инфляция будет меньше 7% уже в 2023 году, пишет iz.ru.
Ранее глава ЦБ РФ Набиуллина заявила, что низкие темпы роста цен нельзя считать устойчиво низкой инфляцией. Она заметила, что на замедление темпов инфляции влияет, в том числе, укрепление рубля.
Аналитики Центробанка, в свою очередь, уменьшили инфляционный прогноз на текущий год до 14-17%.