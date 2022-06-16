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Posted 16 июня 2022, 12:39

Published 16 июня 2022, 12:39

Modified 18 сентября 2022, 15:17

Updated 18 сентября 2022, 15:17

Эксперт: К концу 2023 года инфляция в России опустится до целевого уровня в 4%

Эксперт: К концу 2023 года инфляция в России опустится до целевого уровня в 4%

16 июня 2022, 12:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
По мнению главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, в начале следующего года инфляция упадет до 7%. Затем она будет опускаться до целевых значений.

В текущем году, по словам Табаха, инфляция скорее всего будет ниже 15%. А благодаря адаптации российской экономики к сложившимся условиям, уже в следующем году инфляция будет меньше 7% уже в 2023 году, пишет iz.ru.

Ранее глава ЦБ РФ Набиуллина заявила, что низкие темпы роста цен нельзя считать устойчиво низкой инфляцией. Она заметила, что на замедление темпов инфляции влияет, в том числе, укрепление рубля.

Аналитики Центробанка, в свою очередь, уменьшили инфляционный прогноз на текущий год до 14-17%.

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