Голубев заявил, что дорога к Черному морю из Ростова сократится на час в 2023 году

Posted 16 июня 2022, 11:16
Published 16 июня 2022, 11:16
Modified 18 сентября 2022, 15:17
Updated 18 сентября 2022, 15:17
На питерском международном экономическом форуме состоялось обсуждение автодорожных проектов в России. Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял активное участие в дискуссии. Он высказался о важности развития автодорожной инфраструктуры на юго-западном направлении, т.к. это оптимизирует растущий туристический поток.
Глава Ростовской области отметил важность запуска в 2023 году обхода Аксая, он назвал этот автодорожный проект обходом Ростова. По мнению главы донского региона, после начала работы обходов Ростова и Краснодара путь автомобилистов из центра России до южных морей сократится как минимум на час.