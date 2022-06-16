Голубев заявил, что дорога к Черному морю из Ростова сократится на час в 2023 году

После завершения строительства дорог в обход Ростова и Краснодара движение из центра России на юг сократится на час. Об этом заявил Василий Голубев на ПМЭФ-2022.

На питерском международном экономическом форуме состоялось обсуждение автодорожных проектов в России. Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял активное участие в дискуссии. Он высказался о важности развития автодорожной инфраструктуры на юго-западном направлении, т.к. это оптимизирует растущий туристический поток. Глава Ростовской области отметил важность запуска в 2023 году обхода Аксая, он назвал этот автодорожный проект обходом Ростова. По мнению главы донского региона, после начала работы обходов Ростова и Краснодара путь автомобилистов из центра России до южных морей сократится как минимум на час. Ранее депутат Леонид Слуцкий высказался за бесплатный проезд по трассе М-4 »Дон». Материалы по теме В Ростовской области починят более 6 километром трассы до октября 2023 года На трех трассах в Ростовской области встречные полосы разделят барьерами