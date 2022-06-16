Как приживаются деревья, высаженные в День древонасаждения

В любом случае, те деревья, которые не приживутся, по закону будут заменены на новые. Застройщик микрорайона на левом берегу (который высадил деревья в рамках компенсационного озеленения) в течение трех лет будет вести уход за ними и передаст городу только после того, как деревья приживутся. Согласно закону все — от посадки, ухода, замены и проч. — застройщик проводит за свой счет.