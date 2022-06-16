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Posted 16 июня 2022, 12:55

Published 16 июня 2022, 12:55

Modified 18 сентября 2022, 15:17

Updated 18 сентября 2022, 15:17

Как приживаются деревья, высаженные в День древонасаждения

16 июня 2022, 12:55
По просьбе ростовчан, обеспокоенных из-за жаркой погоды состоянием саженцев, массово высаженных 9 апреля в День древонасаждения (всего было высажено 3700 деревьев!), свой комментарий дал известный дендролог, член совета Ассоциации ландшафтных архитекторов России Антон Папков.

Он рассказал, что для быстрой приживаемости крупных деревьев высотой 4-5 метров нужны благоприятные погодные условия, которых не было.

«Из-за этого листья на многих деревьях не появились, но это естественный процесс. Кора у них живая, а это значит - деревья живы, просто из-за жары находятся в покое. Сейчас мы ведем уход за ними и регулярно поливаем. Ожидаем, что деревья распустятся осенью», — пояснил эксперт.

По словам дендролога, средний процент приживаемости деревьев в период весенних высадок составляет 70-80%. Более точный прогноз даст экспертиза, которая будет проведена в середине лета. Она определит состояние деревьев. Но скорее всего, количество прижившихся деревьев ориентировочно будет в рамках нормы, заверил дендролог.

В любом случае, те деревья, которые не приживутся, по закону будут заменены на новые. Застройщик микрорайона на левом берегу (который высадил деревья в рамках компенсационного озеленения) в течение трех лет будет вести уход за ними и передаст городу только после того, как деревья приживутся. Согласно закону все — от посадки, ухода, замены и проч. — застройщик проводит за свой счет.

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