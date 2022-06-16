Небо над Ростовом и Таганрогом осветят «Лучи победы»

Posted 16 июня 2022, 09:07
Published 16 июня 2022, 09:07
Modified 11 сентября 2022, 16:21
Updated 11 сентября 2022, 16:21
Идея проводить акцию зародилась в Севастополе, она распространилась по всей стране благодаря тому, что ее поддержал глава государства Владимир Путин.
Стать частью акции «Лучи победы» могут стать все желающие, в том числе учреждения и компании, которые работают на территории донского региона. Об этом рассказал заместитель главы региона Вадим Артемов.
Напомним, что 24 июня 1945 года прожекторы в первый раз направили лучи в небо над столицей. Это произошло в 23 часа вокруг Кремля, по кольцам Бульварному и Садовому, по вокзалам и по Окружной железной дороге.
В этот день организовали самый первый парад Победы, им командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. Принимал парад маршал Георгий Жуков.
В память об этих событиях 24 июня прожекторы будут освещать ночное небо над Ростовом и Таганрогом. Ранее они получили звания «Город воинской славы».