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Posted 16 июня 2022, 09:07

Published 16 июня 2022, 09:07

Modified 11 сентября 2022, 16:21

Updated 11 сентября 2022, 16:21

Небо над Ростовом и Таганрогом осветят «Лучи победы»

16 июня 2022, 09:07
Ростовская область станет участником всероссийской акции, получившей название «Лучи победы», сообщил заместитель главы региона Вадим Артемов.

Идея проводить акцию зародилась в Севастополе, она распространилась по всей стране благодаря тому, что ее поддержал глава государства Владимир Путин.

Стать частью акции «Лучи победы» могут стать все желающие, в том числе учреждения и компании, которые работают на территории донского региона. Об этом рассказал заместитель главы региона Вадим Артемов.

Напомним, что 24 июня 1945 года прожекторы в первый раз направили лучи в небо над столицей. Это произошло в 23 часа вокруг Кремля, по кольцам Бульварному и Садовому, по вокзалам и по Окружной железной дороге.

В этот день организовали самый первый парад Победы, им командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. Принимал парад маршал Георгий Жуков.

В память об этих событиях 24 июня прожекторы будут освещать ночное небо над Ростовом и Таганрогом. Ранее они получили звания «Город воинской славы».

#Общество#Новости
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