Валерия Карпина оставят в ФК «Ростов», несмотря на провальный сезон

Posted 16 июня 2022, 06:47
Published 16 июня 2022, 06:47
Modified 18 сентября 2022, 15:17
Updated 18 сентября 2022, 15:17
17 июля стартует новый сезон чемпионата России по футболу. Нынешний тренер футбольного клуба »Ростов» заявил, что продолжит тренировать донскую команду ближайший год. Он сообщил, что спортсмены уже на сборах и активно готовятся к чемпионату.
Валерий Карпин уходил с поста главного тренера «Ростова» в августе прошлого года. Его сменил Юрий Семин, а после ухода последнего клуб возглавил Виталий Кафанов. Однако в марте этого года Карпин снова вернулся в «Ростов».
Команда завершила сезон чемпионата России на девятом месте. Ранее ФК »Ростов» подписал контракт с бывшим футболистом «Зенита» Кириллом Щетининым.