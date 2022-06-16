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Posted 16 июня 2022, 06:47

Published 16 июня 2022, 06:47

Modified 18 сентября 2022, 15:17

Updated 18 сентября 2022, 15:17

Валерия Карпина оставят в ФК «Ростов», несмотря на провальный сезон

16 июня 2022, 06:47
Футбольный тренер Валерий Карпин не станет покидать ФК «Ростов» в новом сезоне. Об этом он сообщил телеканалу «Матч Премьер».

17 июля стартует новый сезон чемпионата России по футболу. Нынешний тренер футбольного клуба »Ростов» заявил, что продолжит тренировать донскую команду ближайший год. Он сообщил, что спортсмены уже на сборах и активно готовятся к чемпионату.

Валерий Карпин уходил с поста главного тренера «Ростова» в августе прошлого года. Его сменил Юрий Семин, а после ухода последнего клуб возглавил Виталий Кафанов. Однако в марте этого года Карпин снова вернулся в «Ростов».

Команда завершила сезон чемпионата России на девятом месте. Ранее ФК »Ростов» подписал контракт с бывшим футболистом «Зенита» Кириллом Щетининым.

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