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Posted 17 июня 2022,, 12:54

Published 17 июня 2022,, 12:54

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

К концу 2022 года Ростовский драмтеатр полностью отремонтируют

17 июня 2022, 12:54
К концу этого года региональные власти планируют закончить ремонт Ростовского театра драмы имени М. Горького. На восстановительные работы из федерального бюджета выделят 366,6 млн рублей.

Драмтеатр является не просто достопримечательностью Ростова-на-Дону, но и его визитной карточкой. Деньги для ремонта выделят из федерального и регионального бюджетов до конца 2022 года, передает «КП-Ростов» сообщение пресс-службы областного правительства.

В настоящее время специалисты готовят конкурсную документацию на приобретение дверей и окон для закулисной части здания. Для этого потребуется около 36,4 млн рублей. Средства будут выделены из регионального бюджета. Ремонт и реставрацию самого театра проведут на деньги из федерального бюджета. Размер финансирования составит 366,6 млн рублей.

Начиная с 2017 года, из регионального бюджета выделялись деньги на проведение различных видов работ. На эти средства в театре установили камеры видеонаблюдения, системы оповещения и пожаротушения, отремонтировали кондиционеры и систему вентиляции, заменили ковролин и кресла. За рубежом заказали изготовление осветительных приборов.

В 2021 году рабочие частично отремонтировали фасад театра, демонтировали ступени, а также укрепили несущие конструкции здания. Трибуны облицевали гранитом. Внутри также проводились работы. На четвертом, пятом и шестом этажах выполнили закулисный ремонт.

В настоящее время рабочие благоустраивают прилегающую к театру территорию – асфальтируют покрытие, устраивают тротуарную плитку, облицовывают южные трибуны здания, устанавливают шлагбаум и проводят другие работы. В ближайшие планы входит ремонт первого этажа. Полностью ремонтно-восстановительные работы должны завершиться к концу текущего года.

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