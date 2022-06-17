К концу 2022 года Ростовский драмтеатр полностью отремонтируют

В настоящее время специалисты готовят конкурсную документацию на приобретение дверей и окон для закулисной части здания. Для этого потребуется около 36,4 млн рублей. Средства будут выделены из регионального бюджета. Ремонт и реставрацию самого театра проведут на деньги из федерального бюджета. Размер финансирования составит 366,6 млн рублей.