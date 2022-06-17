Минеева: Я горжусь, что Москва — лучший регион по инвестиционному климату в РФ

Как отметила столичный бизнес-омбудсмен, в сегодняшних реалиях одного желания быть бизнесменом недостаточно. Кроме того, из-за антироссийской санкционной политики, активно поддерживаемой обществом на Западе, бизнесу сейчас непросто, но и в это время предприниматели находят новые возможности для стабилизации работы бизнеса в условиях неопределенности. Об этом пишет spb.mk.ru.
«Напомню, сегодня в отношении России принято санкций более 11 000, поэтому нам надо выстроить работу так, чтобы основной бизнес-повесткой стало импортозамещение. И в данном направлении уже ведется работа, — отметила она. -
А из всего множества инициатив на ПМЭФ-2022, что мною были услышаны, особенно важной является переход бизнеса в цифровую модель экономики».
По мнению Минеевой, государство в скором времени должно сформировать правовую основу для ведения бизнеса в цифровой экономике.
Она отметила и другой важный момент: по ее мнению, это проведение анализа объема и структуры долгов бизнеса, которые накапливаются из-за получения государственных мер поддержки бизнеса по отсрочке или переносу на более поздние периоды.
«Необходимо понимать, какой накопленный и одномоментный эффект они окажут на бизнес по завершении льготных периодов», — подчеркнула она.
Далее она остановилась на инициативах бизнес-сообщества, требующих оперативного внедрения.
«Сегодня наша работа сосредоточена над предложениями бизнесу, связанными с переформатированием экспортно-импортной логистики и платежей. Кроме того, одна из наиболее горячих тем — это инвестиции в импортозамещение, а также процесс трансфера технологий в Россию», — подчеркнула Минеева.
Среди наиболее востребованных мер поддержки бизнеса Минеева назвала мораторий на проверки бизнеса, снижение ставок УСН и имущественного налога, а также льготное кредитование. А в число самых невостребованных мер попали инициативы по амнистии капитала, а также мораторий на банкротство. Кроме того, Минеева отметила из наиболее желаемых мер поддержки налоговые льготы, в том числе механизм списания части налоговых задолженностей.
«Я горжусь тем, что столица сохраняет за собой лидерство четвертый год подряд в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата среди российских регионов. Это значит, что Москву можно назвать компасом, а также экспериментальной площадкой для апробации лучших бизнес-практик», — заключила бизнес-омбудсмен российской столицы.