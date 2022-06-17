Минеева: Я горжусь, что Москва — лучший регион по инвестиционному климату в РФ

Как отметила столичный бизнес-омбудсмен, в сегодняшних реалиях одного желания быть бизнесменом недостаточно. Кроме того, из-за антироссийской санкционной политики, активно поддерживаемой обществом на Западе, бизнесу сейчас непросто, но и в это время предприниматели находят новые возможности для стабилизации работы бизнеса в условиях неопределенности. Об этом пишет spb.mk.ru.