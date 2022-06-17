Сильнейшие ландшафтные пожары угрожают Ростовской области из-за жары

Posted 17 июня 2022, 09:27
Published 17 июня 2022, 09:27
Modified 11 сентября 2022, 09:27
Updated 11 сентября 2022, 09:27
В управлении рассказали, что все большее число районов Ростовской области входят в зону высокого риска возникновения пожаров. Так в пятницу, 17 июня, предсказывали, что пятый класс опасности пожаров будут фиксировать в 24 районах на юге, юго-востоке и центральной части Ростовской области.
Однако уже в пятницу ведомство продлило штормовое предупреждение на субботу, 18 июня, сообщив, что число муниципалитетов с чрезвычайной пожароопасностью выросло до 32 районов. Так в зоне повышенной опасности будут находиться территории Кагальницкого, Зерноградского, Егорлыкского, Целинского, Сальского, Волгодонского района, Ростова-на-Дону и 25 других муниципальных единиц.