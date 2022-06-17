Сильнейшие ландшафтные пожары угрожают Ростовской области из-за жары

В управлении рассказали, что все большее число районов Ростовской области входят в зону высокого риска возникновения пожаров. Так в пятницу, 17 июня, предсказывали, что пятый класс опасности пожаров будут фиксировать в 24 районах на юге, юго-востоке и центральной части Ростовской области.