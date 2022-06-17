В России сформируют правила передвижения на электросамокатах

Posted 17 июня 2022, 12:22
Published 17 июня 2022, 12:22
Modified 18 сентября 2022, 15:17
Updated 18 сентября 2022, 15:17
Как передает 360.tv.ru, подготовлен объемный пакет нововведений. Министерство транспорта России совместно с ГИБДД РФ составили соответствующее постановление. Однако существуют формальности, которые нужно еще решить.
В ПДД для электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ) предлагают ограничивать скорость движения до 25 км в час, а массу — до 35 кг. Детям в возрасте до 7 лет разрешается кататься на СИМ по территории тротуаров, в пределах пешеходных и велопешеходных дорожек. Подростки получат разрешение проезжать по обочинам дорог или в правой стороне проезжей части, если рядом не будет тротуаров и дорожек для пешеходов. Можно проезжать по дороге, где есть ограничение скорости до 60 км в час. Людям старшего возраста запретят обгонять транспортные средства с левой стороны.
В перспективе возможен запрет на остановки или проезд по территории островков безопасности, будет ограничена предельная скорость необорудованных ремнями безопасности автобусов до 70 км в час. В правилах перечисляется также список документов, необходимых для предъявления водителем.