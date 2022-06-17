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Posted 17 июня 2022, 12:22

Published 17 июня 2022, 12:22

Modified 18 сентября 2022, 15:17

Updated 18 сентября 2022, 15:17

В России сформируют правила передвижения на электросамокатах

В России сформируют правила передвижения на электросамокатах

17 июня 2022, 12:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В РФ появятся правила поездок на электросамокатах. Такие сведения сообщил заместитель главы ГИБДД РФ Олег Понарьин на ПМЭФ-2022.

Как передает 360.tv.ru, подготовлен объемный пакет нововведений. Министерство транспорта России совместно с ГИБДД РФ составили соответствующее постановление. Однако существуют формальности, которые нужно еще решить.

В ПДД для электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ) предлагают ограничивать скорость движения до 25 км в час, а массу — до 35 кг. Детям в возрасте до 7 лет разрешается кататься на СИМ по территории тротуаров, в пределах пешеходных и велопешеходных дорожек. Подростки получат разрешение проезжать по обочинам дорог или в правой стороне проезжей части, если рядом не будет тротуаров и дорожек для пешеходов. Можно проезжать по дороге, где есть ограничение скорости до 60 км в час. Людям старшего возраста запретят обгонять транспортные средства с левой стороны.

В перспективе возможен запрет на остановки или проезд по территории островков безопасности, будет ограничена предельная скорость необорудованных ремнями безопасности автобусов до 70 км в час. В правилах перечисляется также список документов, необходимых для предъявления водителем.

#Экономика#Новости
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