В России сформируют правила передвижения на электросамокатах

В ПДД для электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ) предлагают ограничивать скорость движения до 25 км в час, а массу — до 35 кг. Детям в возрасте до 7 лет разрешается кататься на СИМ по территории тротуаров, в пределах пешеходных и велопешеходных дорожек. Подростки получат разрешение проезжать по обочинам дорог или в правой стороне проезжей части, если рядом не будет тротуаров и дорожек для пешеходов. Можно проезжать по дороге, где есть ограничение скорости до 60 км в час. Людям старшего возраста запретят обгонять транспортные средства с левой стороны.