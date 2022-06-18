«Красивая и чистая любовь»: женщины Сергея Есенина из Ростова-на-Дону

Августе Леонидовне не нравилось то, что Есенин много пил. Она даже в компаниях старалась пить вместо Есенина. Миклашевская вспоминала: «За большим, длинным столом сидело много разных его друзей, и настоящих и мнимых. Мне очень хотелось сохранить Есенина трезвым на весь вечер, и я предложила всем желающим поздравить Есенина — чокаться со мной: „Пить вместо Есенина буду я!“. Это всем понравилось, а больше всех самому Есенину. Он остался трезвым и очень охотно помогал мне незаметно выливать вино».