«Красивая и чистая любовь»: женщины Сергея Есенина из Ростова-на-Дону

Свой рассказ хотелось бы начать с Августы Миклашевской. Она пережила Есенина на полвека. Стихов, посвященных себе, со сцены никогда не читала, хотя ее об этом и просили — стеснялась.
Августа Леонидовна родилась в 1891 году. Жила семья Августы по адресу: Нахичевань-на-Дону. 7-я линия, дом 25. В 1902 году Августа (в девичестве Спирова) поступила в Екатерининскую женскую гимназию в Ростове. Именно в гимназии Августа увлеклась театральным искусством. Более того, Августе родители давали деньги на конку, которая соединяла Нахичевань-на-Дону и Ростов. Но девочка ходила на занятия в Ростов пешком. Она экономила деньги для того, чтобы потом покупать билеты в театр. В семье помимо Августы было одиннадцать детей.
Как же произошла встреча Есенина с Миклашевской? В августе 1923 года жена Мариенгофа познакомила Сергея Есенина с Августой. Есенин был поражен: «Это что-то невероятное! Всем обязательно смотреть! Это —Принцесса!» Целый месяц поэт и актриса встречались, гуляли по Москве, ездили за город. Это была красивая и чистая любовь.
Считается, что Августе Леонидовне Есенин посвятил семь стихотворений из знаменитого цикла «Любовь хулигана»:
Мне бы только смотреть на тебя,
Видеть глаз злато-карий омут,
И чтоб, прошлое не любя,
Ты уйти не смогла к другому…
Августе Леонидовне не нравилось то, что Есенин много пил. Она даже в компаниях старалась пить вместо Есенина. Миклашевская вспоминала: «За большим, длинным столом сидело много разных его друзей, и настоящих и мнимых. Мне очень хотелось сохранить Есенина трезвым на весь вечер, и я предложила всем желающим поздравить Есенина — чокаться со мной: „Пить вместо Есенина буду я!“. Это всем понравилось, а больше всех самому Есенину. Он остался трезвым и очень охотно помогал мне незаметно выливать вино».
Также Миклашевская вспоминала, что перед отъездом в Ленинград, 23 декабря 1925 года, Есенин приходил к ней в гости и предлагал начать новую жизнь. Августа Леонидовна обещала ему, что подумает над его предложением. О смерти поэта ей сообщили по телефону.
Надо сказать, что жизнь самой Августы Леонидовны Миклашевской сложилась относительно удачно. Она стала заслуженной артисткой РСФСР, снималась в фильмах, играла во многих театрах нашей страны. Работала в Москве в Театре имени А. С. Пушкина. Августа Леонидовна прожила долгую жизнь. Умерла она в 1977 году.
Не менее интересна и судьба другой возлюбленной Есенина из Ростова-на-Дону — Нины Грацианской. Она была отлично образованной и очень красивой девушкой.
Настоящая фамилия девушки была Гербстман. Грацианская — это ее псевдоним. Окружение Нины Гербстман было литературным. Поэтому Нина принимала самое активное участие в подготовке литературного вечера поэтов-имажинистов, когда в Ростов приехал Есенин.
Конечно, на эту девушку обратил внимание и Есенин, когда был в Ростове. Об этих встречах оставила интересные воспоминания сама Нина Грацианская. Когда Есенина не стало, ростовские поэты издали сборник «Литературный Ростов — памяти Сергея Есенина: Сборник статей, воспоминаний и стихотворений под общ. ред. Павла Кофанова. — Ростов н/Д: Трудовой Дон, 1926». В этот сборник вошли и стихи Нины Грацианской, посвященные памяти великого поэта.
Нина Грацианская в двадцатые годы успела издать два поэтических сборника: «Сейф сердец» и «На стременах». Есенин с большой симпатией относился к этой талантливой и красивой девушке. Он подписал ей на память свою книгу «Голубень»: «Утешаюсь тем, что и я был когда-то таким же юным, как Нина Грацианская».
В сборнике «Литературный Ростов — памяти Сергея Есенина» были напечатаны замечательные стихи Нины Грацианской:
Не родной и даже не любимый.
Отчего ж так душно и темно?
Отчего же так неизгладимо
Этой смерти черное крыло?
Всех утрат огромней, тяжелей.
Всех обид ушедших солоней…
Русь моя, ужель на самом деле
Смолк навек рязанский соловей?
Судьба Нины Грацианской сложилось непросто. Переехав в Москву, в 1929 году она вышла замуж за военного из штаба Буденного и стала Зеленской. Спустя почти десятилетие Грацианская издала полтора десятка книг: «Книга — друг механизатора», «Материалы к читательскому обсуждению повести В. Овечкина «Трудная весна», «На школьной сцене» и т. д. В это время она работает в московских газетах, в радиокомитете, областном Доме художественного творчества детей.
В послевоенные годы Нина выходит замуж за мастера скрипичных дел Валентина Александрова, который по совместительству работал диктором ростовского радио, а со временем и телевидения. Нина становится Александровой и до конца жизни носит эту фамилию.
В 1952 году Нину исключили из членов КПСС. Говорят, что ей в вину поставили «упадническую» поэзию, дружбу с Есениным, а также еврейское происхождение, которое она скрывала. Сейчас сложно сказать, что в те годы происходило на самом деле. Но известно, что Грацианская работала в ростовских местных газетах, в радиокомитете, областном Доме художественного творчества детей. Грацианская окончила в 1943 году историко-филологический факультет Ростовского университета.
С 1954 года Нина Грацианская устроилась в областную научную библиотеку имени К. Маркса (с 1994 года — Донская государственная публичная библиотека), где работала до выхода на пенсию. Скончалась Нина Иосифовна в 1990 году в возрасте 86 лет в Ростове-на-Дону.
Сусанна Мар — яркий поэт Серебряного века. Она не была возлюбленной Сергея Есенина. Но поэт дружил с ней. Мар родилась и выросла в Нахичевани-на-Дону. Ее отец Григорий Чалхушьян был известным общественным деятелем и публицистом.
После посещения Ростова-на-Дону Сергеем Есениным и Анатолием Мариенгофом, известным в то время поэтом-имажинистом, Сусанна влюбилась в Мариенгофа. Кстати, Мар — это ее псевдоним. Считается, что в результате романа Сусанны и Мариенгофа на свет появился сборник стихов Мар под названием «АБЕМ». Что значит «АБЕМ»? Некоторые литературоведы расшифровывают это название так — «Анатолий Борисович Есенин-Мариенгоф». Говорят, что Мар платонически была влюблена и в Есенина.
Рядом с талантливым и ярким человеком всегда будут такие же неординарные люди. Рядом с Сергеем Есениным были очень красивые и талантливые женщины. Просто по-другому не могло и быть.
Георгий БАГДЫКОВ